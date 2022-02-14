Sultanbeyli'de çatı katında yangın: Engelli çocuk yaşamını yitirdi

İstanbul Sultanbeyli’de 4 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Evde bulunan 12 yaşındaki engelli çocuk yaşamını yitirdi.

Yangın, Sultanbeyli’de Turgut Reis Mahallesi Yeniyol Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanın çatı katındaki evde saat 17.15 sıralarında çıktı. Evden çevreye yayılan alev ve yoğun dumanı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdivenle binanın çatı katına ulaşarak yangına müdahale etmeye başladı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından eve giren itfaiye ekipleri, 12 yaşındaki engelli Yasemin Sürümlü’nün cansız bedeniyle karşılaştı. Yangının neden çıktığına dair araştırmalar devam ediyor. (İHA)