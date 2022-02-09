Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden ‘refakat izni’ çağrısı

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, taraflarına gelen iş yerlerinde yaşanan izin sorunu ile ilgili şikayetler üzerine “refakat izni” protokolü çalışması yaptıklarını duyurdu. Detaylarını önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağını ifade eden Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, “refakat izni” protokolü kapsamında Dersim Belediyesi ile işbirliği içerisinde olduklarını açıkladı.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği belediyeleri, baroları, tabip odalarını ve tüm kurumları "gereğini yapmaya", emeğiyle geçinenleri bu çağrıyı büyütmeye, "refakat izni" hakkı için mücadele etmeye çağırdı.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul’da yaşayan bekar bir anne, 9 yaşındaki oğlunun Covid-19 tanısı almasının ardından iş yeri ile yaşadığı izin sorunu nedeniyle derneğimize danıştı. Kamu çalışanı olan anne izin alamıyordu, çocuğun bakımı konusunda yardım alabileceği kimse yoktu.

Kadın arkadaşımızın yaşadığı deneyim, Covid-19 salgını dönemine özgü değil, çoğumuzun pek çok kez maruz kaldığı köklü bir sorun. Üstelik bakım yükümlülüğü en çok annelerin omuzlarına bırakıldığından, kadınlar bu çıkmazla daha fazla karşı karşıya kalıyor, işini kaybetme kaygısı yaşıyor, işlerini kaybediyor.

Bu soruna dair ne yapabileceğimizi düşündük ve bakmakla yükümlü olduğu çocuğun Covid 19 (+) tanısı alması durumunda, ebeveynin ücretli olarak izinli sayılmasını bir talebe dönüştürmeye karar verdik. Her yıl onlarca kadın cinayeti dosyası takip eden derneğimiz, çalışma hakkının kadının yaşam hakkı mücadelesindeki önemini, emek süreçlerine katılmanın kadınlara boyun eğmeme direnci verdiğini iyi biliyor.

İlk görüşmeyi yaptığımız Dersim Belediyesi, ‘Refakat izni’ için aynı gün kolları sıvadı. Detaylarını önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağımız işbirliği protokolümüz kapsamında, belediye personeli yukarıda özetlediğimiz durumda izinli sayılacak.

Dersim Belediyesinin bu tutumunun örnek olmasını umuyor, belediyeleri, baroları, tabip odalarını ve tüm kurumları gereğini yapmaya davet ediyor, emeğiyle geçinen dostlarımızı bu çağrıyı büyütmeye, ‘Refakat izni’ hakkı için mücadele etmeye çağırıyoruz."



