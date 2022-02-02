ÇYDD ile Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği arasında protokol: Çocukların eğitimine destek olunacak

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği arasında bir dayanışma protokolü imzalandı.
Protokol kapsamında Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin üstlendiği kadın cinayeti dosyalarında annelerini kaybetmiş ve istismara maruz kalmış çocuklara ortaöğretim ve üniversite hayatları boyunca eğitim bursu verilecek. Çocuklar aynı zamanda ÇYDD'nin düzenlediği etkinlere ve derslere de katılabilecek.
'Çok mutluyuz, gururluyuz'
Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin sosyal medya hesabında protokol, "Türkan hocamızın mirası, aydınlık nesillerin yetişmesinde büyük emeği olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, derneğimizin üstlendiği kadın cinayeti dosyalarında annesini kaybeden çocuklar ile istismar mağduru çocuklara eğitim bursu sunacak. Çok mutluyuz, gururluyuz" denilerek paylaşıldı.
Türkan hocamızın mirası,aydınlık nesillerin yetişmesinde büyük emeği olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği,derneğimizin üstlendiği kadın cinayeti dosyalarında annesini kaybeden çocuklar ile istismar mağduru çocuklara eğitim bursu sunacak.— Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği (@oncecocukkadin) January 31, 2022
Çok mutluyuz, gururluyuz.@CagdasYasamDD pic.twitter.com/czAk17vEtS
'Çocuklar aynı zamanda etkinliklere, derslere katılıp sosyalleşecek'
Protokolü Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden avukat Nilda Baltalı ile konuştuk. Çocuklara üniversite sonuna kadar destek sağlanacağını belirten Baltalı, "Protokol yalnızca burstan ibaret olmaması ve ÇYDD'nin şubeleriyle çocukların ilişki kurmasını, etkinliklere, derslere katılmasını, sosyalleşmelerini sağlaması bakımından önemli" dedi.
Avukat Nilda Baltalı şöyle konuştu: