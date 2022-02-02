ÇYDD ile Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği arasında protokol: Çocukların eğitimine destek olunacak

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği arasında bir dayanışma protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin üstlendiği kadın cinayeti dosyalarında annelerini kaybetmiş ve istismara maruz kalmış çocuklara ortaöğretim ve üniversite hayatları boyunca eğitim bursu verilecek. Çocuklar aynı zamanda ÇYDD'nin düzenlediği etkinlere ve derslere de katılabilecek.

'Çok mutluyuz, gururluyuz'

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin sosyal medya hesabında protokol, "Türkan hocamızın mirası, aydınlık nesillerin yetişmesinde büyük emeği olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, derneğimizin üstlendiği kadın cinayeti dosyalarında annesini kaybeden çocuklar ile istismar mağduru çocuklara eğitim bursu sunacak. Çok mutluyuz, gururluyuz" denilerek paylaşıldı.

Türkan hocamızın mirası,aydınlık nesillerin yetişmesinde büyük emeği olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği,derneğimizin üstlendiği kadın cinayeti dosyalarında annesini kaybeden çocuklar ile istismar mağduru çocuklara eğitim bursu sunacak.

Çok mutluyuz, gururluyuz.@CagdasYasamDD pic.twitter.com/czAk17vEtS — Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği (@oncecocukkadin) January 31, 2022

'Çocuklar aynı zamanda etkinliklere, derslere katılıp sosyalleşecek'

Protokolü Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden avukat Nilda Baltalı ile konuştuk. Çocuklara üniversite sonuna kadar destek sağlanacağını belirten Baltalı, "Protokol yalnızca burstan ibaret olmaması ve ÇYDD'nin şubeleriyle çocukların ilişki kurmasını, etkinliklere, derslere katılmasını, sosyalleşmelerini sağlaması bakımından önemli" dedi.

Avukat Nilda Baltalı şöyle konuştu:

"ÇYDD ile daha önce de çalışma yapıyorduk. Söz konusu çocukların anneleri öldürülmüş, babaları cezaevinde ya da istismara uğramış çocuklar. Aileleri, vasileri de yoksul zaten. Biz de ÇYDD'ye başvuru yaptık ve bir protokol imzaladık. Protokol kapsamında, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nin üstlendiği kadın cinayeti dosyalarında annelerini kaybetmiş ve istismara maruz bırakılan çocukların eğitimine destek olmak için, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile yeni bir burs projesi başlatıldı.

İmzalanan protokol ile kadın cinayetleri sonucu kaybettiğimiz kadınların çocuklarına ve istismara maruz bırakılmış çocuklara ortaöğretim ve üniversite hayatları boyunca eğitim bursu verilecek. Projede eğitim bursunun yanı sıra çocukların ve ailenin içinde bulunduğu kriz durumunu atlatabilmesine, travma etkisinin en aza indirilmesine ve sosyal yaşam düzenlerinin yeniden sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Dosyalarına baktığımız 24 çocuk ilk etapta bizimle ÇYDD'den başvuru yapacak. ÇYDD ortaokul, lise ve üniversite kapsamında burs sağlıyor. Bu sayı çoğalacaktır. Aynı zamanda Türkiye'de bu bir ilk. Protokol yalnızca burstan ibaret olmaması ve ÇYDD'nin şubeleriyle çocukların ilişki kurmasını, etkinliklere, derslere katılmasını, sosyalleşmelerini sağlaması bakımından önemli. Üniversite sonuna kadar bu destek sağlanacak ve Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin çocukların davalarına bakmaları dışında başka bir koşul aranmayacak.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'ne ihtiyaç kalınmayacak günleri görme umuduyla."