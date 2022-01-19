'Hijyenik pedler ücretsiz olmalıdır' çağrısı

Hijyen ürünlerinin yüzde 50'nin üzerinde zamlanması sonrası kadınlar ped almakta güçlük çekmeye başladı. Kadınların yüzde 82’sinin hijyenik pede erişemediği ortaya çıkarken, pedlerin ücretsiz olması talebi de yükseliyor.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği konuyla ilgili açıklama yaparak "Derneğimiz, acilen uygulamaya konması gereken iki ayrı talebimizi, ilgili kurumlara ve CİMER’e iletti. Tüm kamuoyunu CİMER yoluyla Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’na yapılacak çağrıya güç vermeye davet ediyoruz" dedi.

"Sağlık Bakanlığı talep eden her kadına aile sağlığı merkezleri ve eczanelerden aylık 20 adet olacak şekilde ücretsiz hijyenik ped sağlamalıdır" denilen açıklama şöyle:

Derneğin açıklaması

Derneğin sosyal medya hesabından da örnek dilekçeler paylaşıldı