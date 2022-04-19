Sultan Çakar'ı öldüren çetenin lideri 'Hanımağa' lakaplı babaannesi çıktı

Adana'nın Seyhan ilçesi Narlıca ve Denizli mahallelerinde 'nitelikli yağma', 'uyuşturucu madde ticareti', 'kasten yaralama' ve 'öldürme' suçlarını işlediği belirlenen ve kendilerini 'Çakar' çetesi olarak adlandıran organize suç örgütüne yönelik 11 Nisan'da operasyon gerçekleştirildi. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 30 şüpheliden 27’si yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda ruhsatsız 8 tabanca ile uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

Örgüt yöneticilerinin, 13 Haziran 2021’de intihar ettiği öne sürülen Sultan Çakar'ı (21), örgüt hakkında çevresiyle konuştuğu ve polise ihbarda bulunabileceği ihtimali üzerine öldürdükleri iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Sultan Çakar’ın (73) da olduğu 19 kişi tutuklandı, Tarık Ç. ile birlikte 6 kişi adli kontrol şartı, 2 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Örgütün, ‘Hanımağa’ lakaplı Sultan Çakar tarafından yönetildiği, örgüt üyelerinin, Çakar’ın talimatıyla belirli bir saatten sonra mahalleye giren yabancı gördükleri araçları kurşunladıkları ve sokağa girmelerine engel oldukları iddia edildi. Ayrıca örgütün mahalledeki esnafı haraca bağladıkları, ödeme yapmayanları da tehdit edip, darp ettikleri de öne sürüldü. (İHA)