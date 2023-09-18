Süleymaniye'de havalimanında patlama

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Süleymaniye'deki Erbet Havalimanı'nda patlama meydana geldi.

Küçük askeri havalimanındaki patlamaya silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısının yol açtığından şüpheleniliyor.

Reuters haber ajansının bir yerel yetkili ve güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre patlamada 6 kişi yaşamını yitirdi.

Ajansa konuşan bir polis kaynağı ise patlamada 2 Kürt güvenlik gücü mensubunun yaralanarak hastaneye kaldırıldığını, ölen kişinin kimliğinin belirlenmediğini söyledi.

Öte yandan Rudaw'a konuşan Süleymaniye Asayiş Müdürlüğü kaynakları patlamada 3 "Anti-Terör Birimi" üyesinin hayatını kaybettiğini 3 kişinin de yaralandığını aktardı.

Reuters ismini açıklamadığı bir güvenlik kaynağının, "ilk bilgilerin patlamaya yol açanın, PKK'li bir hedefe yönelik bir Türk İHA'sının saldırısı olduğuna işaret ettiği" iddiasını aktardı.