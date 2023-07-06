Süleymancıların Türkiye’ye getirdiği çocuklar için Brezilya'dan heyet gelecek

Brezilya'da Süleymancılar adına çalışan Abdülhakim Tokdemir ve ekibinin Amazon köylerinde yaşayan çocukları dini eğitimden geçirip Türkiye'ye getirdiği ortaya çıkmıştı. Interpol'ün de soruşturma başlattığı olayla ilgili Brezilya'dan bir parlamenter heyeti Türkiye'ye gelecek.

Artı Gerçek'ten Hale Gönültaş'ın haberine göre, Brezilyalı parlamenterler, çocukların Süleymancılar tarafından Kütahya ve Tarsus’ta yerleştirildiği tarikat yurtlarına gidecek. Parlamenterlerin Brezilyalı çocuklarla yüz yüze görüşme kararlığında olduğu belirtiliyor.

Brezilyalı siyasetçiler reşit olmayan çocukların Türkiye’ye “eğitim vizesiyle getirilmesine” ilişkin de diplomatlarla görüşme planlıyor. Çocukların durumu ve Türkiye’de iki yıldır hangi yasal dayanakla bulundurulduklarını da öğrenmek hedefleri arasında.

Birleşmiş Milletler'in de gündemine taşındı

Brezilyalı Diplomatların aktardığına göre, bir diğer gelişme de Avusturya’nın başkenti Viyana’da geçen ay düzenlenen bir Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında yaşandı. Bu toplantıya katılan Brezilyalı siyasetçiler, Amazon bölgesindeki yerli çocukların Türkiyeli Süleymancılar tarikatı üyeleri tarafından Türkiye’ye getirilmelerini de gündeme taşıdı. Brezilyalı yerli çocukların Süleymancılar tarikatı tarafından Brezilya’da “İslam eğitimine” tabii tutuldukları, çocukların şu an Türkiye’de bulunduğu vurgulandı.

Toplantıda, yerel polis ve Interpol’ün de olayı “uluslararası insan ticareti” kapsamında da değerlendirdiği belirtildi. Ayrıca çocukların durumunun BM tarafından da kapsamlı olarak ele alınması” gerektiğinin altı çizilirken, "Birleşmiş Milletler’in Türk yetkililer nezdinde arabuluculuk yapması" da talep edildi.

Ne olmuştu?

Süleymancılar tarikatı adına Brezilya’da çalışan Abdülhakim Tokdemir ve ekibinin, Kolombiya sınırındaki Amazon köylerinde yaşayan yoksul ailelerin çocuklarını “ailelerine belge imzalattırarak” 953 kilometre uzaklıktaki Manaus kentine götürdüğü ortaya çıkmıştı. Burada üç yıl boyunca "yatılı dini eğitim" verilen çocuklardan altısı, Şubat 2022'de Türkiye’ye getirilerek Kütahya ve Tarsus’ta bulunan tarikat yurtlarına yerleştirilmişti.

Aileler Tokdemir'e çocuklarını eğitim için 930 kilometre uzaklıktaki Manaus'a götürme yetkisi tanıyan bir belge verse de, Interpol’e göre ‘imzalanan belgelerin, çocukların ülke dışına çıkarılması için kullanılması’ yasal değil.