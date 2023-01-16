Süleymancıların lideri şirket yöneticilerini cemaatten attı, mağdurlar hakkını istiyor

Süleymancılar cemaati yöneticilerine yönelik yürütülen ‘dolandırıcılık’ soruşturmasına ilişkin soL’un yaptığı haberler sonrası cemaat liderinin olaya ilişkin bir karar aldığı bilgisine ulaşıldı.

Merkezi İstanbul Ümraniye’de bulunan Süleymancılar cemaati yöneticilerine ait Fazilet Emlak firması ve yöneticileri hakkında cemaat lideri Alihan Kuriş (Ali Erhan Kuriş) tarafından “cemaatten atılsın” şeklinde hüküm verdiği bildirildi. Cemaatten atılan isimler arasında Kuriş’in gayrimenkulden sorumlu olan yardımcısının da olduğu belirtildi.

Karar cemaatin Türkiye’deki tüm yöneticilerine bildirilmiş

soL’un edindiği bilgiye göre cemaat lideri Kuriş, ”Fazilet Emlak yöneticileri cemaatimize ait kuruluşlara ve tüm kurslara girişleri engellenmiştir. Özelliklede cemaatimize bağlı tüm hocalarımız ve talebelerimizle görüşülmeleri de kesinlikle yasaklanmıştır” şeklinde bildirimde bulundu. Kararın Türkiye’de bulunan tüm cemaat üyelerine SMS yoluyla bildirdiği bilgisine ulaşıldı.

Yaptıkları nitelikli dolandırıcılık ile gündemde olan Fazilet Emlak ve Fazilet Yapı yöneticilerine yönelik cemaat içinde alınan karara ilişkin tüm ülke genelindeki üyelere iletilen mesaj şöyle:

1. Genel merkez kararıdır!

Cemaatimiz bünyesinde bulunan Türkiye geneli erkek kurslarımız hocalarına ve tüm erkek ihvanlara duyurulur.

Fazilet Emlak ve Fazilet Yapı adı altın da cemaatimiz bünyesinde görevli bulunan Selim Çifçi, Seyfettin Çifçi (Seyfi Çifçi), Mehmet Çifçi, Fatih Sühan Çifçi, Tunahan Çifçi ve Hamza Hatipoğlu (Hamza Çifçi) ve bu kişilerin birinci derecedeki yakınları ile cemaatimiz ilişiğini kesmiştir.

Bundan böyle bu kişilerin kurslarımıza girişleri ve kendileriyle görüşülmesi kesinlikle yasaklanmıştır.

2. Genel merkez kararıdır!

Cemaatimiz bünyesinde bulunan Türkiye geneli kadın kurslarımız hocalarına ve tüm kadın ihvanlara duyurulur.

Fazilet Emlak ve Fazilet Yapı adı altın da cemaatimiz bünyesinde görevli bulunan Havva Nihal Çifçi, Melek Çifçi (Melek Kurt), Sevim Çifçi, Anastassıa Çifçi ve bu kişilerin birinci derecedeki yakınları ile cemaatimiz ilişiğini kesmiştir.

Bundan böyle bu kişilerin kurslarımıza girişleri ve kendileriyle görüşülmesi kesinlikle yasaklanmıştır.

Açıklamanın ardından, tüm Türkiye genelindeki cemaate ait kurslarda çarşamba günleri yapılan toplu zikir için düzenlenen toplantıda bölge sorumluları tarafından verilen bu kararın tebliğ edildiği aktarıldı.

'Bizim mağduriyetimiz ne olacak?'

Karara ilişkin soL'a değerlendirmelerde bulunan şikayetçilerden T.A., mağdurlar için yapılan bir düzenleme veya ödemelerinin iadesi konusunda bir açıklama olmamasına dikkat çekti. T.A. cemaat yönetimine şöyle seslendi:

"Dolandırıcı yöneticilerini cemaatinizden kovdunuz. İlgilileri cemaatinizden uzaklaştırdınız ve tüm bu kararlarınızı alenen deklare de ettiniz ki, bu iyi bir adım ama peki 4 yıldır mağduriyet yaşattığınız bizler ne olacağız?.."

'Bu şekilde kendinizi aklayamazsınız'

T.A. sözlerine şöyle devam etti:

“Haklarımız ne olacak?. Bizlere vadedilen ve resmi evraklarla taahhüt edilen konutlarımız ne zaman teslim edilecek?. Dairelerimi teslim edilmesi mümkün değilse de ödemelerimizin iadesi nasıl yapılacak?. Öyle “ben dolandırıcılık yapan yöneticilerim de olsa cemaatimden atarım, hukuksuz işleri yapan en yakınlarım da olsa kovarım, bir daha cemaatimizle ilişkileri olamaz, cemaatimiz ile bağları derhal kopartılmıştır ve bu kararımı da tüm Türkiye’deki cemaat yöneticilerime bildirim…” şeklindeki açıklamalarla kendinizi ve cemaatinizi aklayamazsınız.”

'Haklarımızı sonuna kadar arayacağız'

T.A. “Mağduriyetimizden siz de sorumlusunuz. Zaten bu kişiler hakkında aldığınız karar ve ifşaatınız ile yaşadığımız mağduriyeti sizler de kabul etmiş ve böylece de mağduriyetimizi de belgelemiş oldunuz. Aksi halde böyle bir karar almaz ve bu kararınızı da tüm Türkiye’ye duyurmazdınız. Bu nedenle derhal yaşattığınız bu mağduriyetimiz sonlandırın ve haklarımızın iadesini de sağlayın. Aksi taktirde sığındığımız hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacak ve haklarımızın peşine sonuna kadar gideceğiz. Tehditlerle korkutamayacak ve asla bizleri yıldıramayacaksınız” diyerek sözlerini tamamladı.

Davalar açıldı

Yeni mağdurların da ortaya çıktığı bilgisi sonrasında cemaat yetkilileri tarafından başkaca kişileri dolandırdığı iddiasıyla icra müdürlükleri ve ceza mahkemelerinde yürütülen davaların olduğu bilgisi de ortaya çıktı.

Ne olmuştu?

Kamuoyunda kendilerini ‘Süleymanlılar’ olarak tanıtan Süleymancılar Cemaati yöneticilerine ait “Fazilet Yapı ve Fazilet Emlak” firması ve aralarında cemaat lideri Alihan Kuriş'in de bulunduğu birçok isim hakkında; "dini duyguları istismar ederek nitelikli dolandırıcılık", "tehdit ve şantaj" gibi suçlardan iki ayrı suç duyurusunda bulunulmuş, bu kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Konut satın alan ve ödemesini de peşin yaptıkları halde dolandırılan mağdurlardan T.A.’nın şikayetiyle başlatılan soruşturmalara ilişkin tüm detaylar kamuoyunda basına yansımış ve bu haberlerin kaldırılması için de T.A.'ya tehditlerde bulunduğu gündeme gelmişti.

Sonrasında Fazilet Emlak-Fazilet Yapı şirketi hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla dilekçe vererek şikayetçi olan kişi sayısının arttığı ve ilgili savcılıkların tüm bu yaşananlar nedeniyle ayrı olarak tehdit suçlamasıyla re’sen soruşturma başlattığı ve soruşturmanın da halen devam ettiği de öğrenilmişti.