Süleymancılar'a dönük yeni suç duyurusu: 'Adil yargılamaya müdahale var'

Son günlerde Süleymancılar cemaati içinde üst düzey konumda yönetici olan, “tehdit, şantaj ve nitelikli dolandırıcılık” iddiasıyla haklarında yapılan suç duyuruları ile açılan davalarla gündem olan kişilerin şimdi de yargılandıkları davalarda kendi leyhinde yalancı şahitlik yapılması için bazı kişileri suça sürükledikleri iddiasıyla haklarında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına yeni bir suç duyurusu yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

O.P. isimli bir yurttaş, adliyeye giderek cemaat içinde yönetici konumunda olduklarını söyleyen Seyfettin Çifçi, Fatih Sühan Çifçi, Havva Nihal Çifçi, Mehmet Çifçi, Tunahan Çifçi ve Hamza Hatipoğlu isimli kişilerden "tehdit ile adil yargılamaya müdahale, şantaj ile suça azmettirme, yalancı şahitlik yapma ve suça sürükleme" suçlarından şikayetçi oldu.

soL'un ulaştığı şikayet dilekçesindeki iddialar şöyle:

“Şüphelilerle aramda dini sohbet camiasında bulundum. Bu vesileyle de kendileri ile inşaat işleri işçiliği ile ilgili ilişiğim olmuştu. Bu sebeple kendileri bazı suçları işlemeye yönelik şahsımı zorlayarak azmettirme suretiyle yalancı şahitlik yaptırmak istemektedirler. Şüphelilere ait Fazilet Yap Tic. Ve San. Ltd Şti firması vardır. Bu firma üzerinden çok sayıda insan dolandırarak mağdur etmiş olduklarını duydum. Yine bu usülle mağdur ettikleri K.G. isimli kişi ile aralarında husumet vardır. Bu sebeple de İstanbul Anadolu Adliyesi 14. Asliye Hukuk Mahkemesi dava devam etmektedir. Şüpheliler de söz konusu bu davada adil yargılamayı etkilemeye yönelik şahsımı yalancı şahitlik yapmaya zorlamaktadır. Tehdit ile beni suça teşvik ediyorlar. Kaç kez kendilerine böyle bir şahitlik yapmayacağımı söylesem de rızam dışında beni tanık sıfatıyla dosyaya eklemişler. Bu nedenle de tarafıma ilgili mahkemeden tanık sıfatı ile celp geldi. Zaten ilgili mahkemeye itiraz ederek tanklık yapmayacağımı ve mahkeme tarafından tanıklığımın iptal edilmesini isteyen bir dilekçe verdim. Şüpheliler bahsettiğim dini cemaatten de bu tip şikayetler ve usulsüzlük yaptıkları için uzaklaştırıldı ve cemaatten atıldılar. Hatta bundan dolayı da ulusal basında haberleri çıkmıştır. Şahsımı da yine bu yöntemlerle suça sürükleyen şüphelilerden dolayı da korku içindeyim. Başıma ne geleceğini bilmiyorum.

Açıkladığım tüm bu nedenlerden dolayı bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmak zorunda kaldım. Gereğinin tarafınızca yapılmasını talep ediyorum.”

Şikayetçi O.P.'nin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki savcılık makamında alınan ifadesi de şöyle;

“Şikayetçi olduğum Seyfettin, Havva Nihal, Mehmet, Fatih Sühan, Tunahan Çifçi ile Hamza Hatipoğlu isimli şahısların sahibi olduklan Fazilet Yap Tic Ve San Ltd Sti isimli firmaları vardır. Ben bu şahıslar dini sohbet ortamında tanıdım. Yaklaşık 7 yıldır da ara ara da bu şahısların yanına yevmiye usulüne çalışırım. Ancak işçileri değilim.. Daha sonra bu şahısların şirketleri aracılığıyla birçok insanı dolandırarak mağdur etmiş olduklarını haricen duydum. Bu mağdur ettikleri kişilerden olan K.G isimli şahıs $şüpheliler aleyhine Istanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin dava açmış,. Şüphelilerde hep birlikte benimle iletişime geçip bu davada kendi lehlerine olacak şekilde yalan tanıklık yapmamı yaklaşık I ay kadar istediler. Bu konuya ilişkin bana mesaj attılar. Daha sonra ibraz edeceğim. Yine yüz yüze de söylediler. Ben de davacı şahıs ile aralarındaki olayı ve ilişkiyi bilmediğimi, bilmediğim ve görmediğim olay hakkında tanıklık yapamayacağımı söyledim. Ben böyle söyleyince bu şahıs da yalan şahitlik yapmazsam alacaklarımı vermeyeceklerini ve yine bana bir daha iş vermeyeceklerini söyleyip beni yalancı şahitlik yapmam konusunda zorladılar. Ancak ben kararımı değiştirmedim ve olumsuz cevap verdim. Ancak buna rağmen bu şahıslar avukatlar vasıtasıyla ilgili dosyada beni tank olarak göstermişler. Ben bu durumu adresime tebligat gelince ögrendim. Bu günde giderek ilgili dosyaya tanıklık yapmayacağımı belirtir dilekçeyi sundum. Ekte ibraz ediyorum.

Anlattığım sekilde beni yalancı şahitlik yapmaya zorlayan, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs eden şüphelilerden şikayetçiyim. Tanıklarımı dilekçemde belirttim. İletişim tespitine açıkça rıza gösteriyorum dedi.”

'Cemaat kendi içinde çelişiyor'

Süleymancı yöneticiler hakkında geçtiğimiz günlerde cemaatin lideri Alihan Kuriş (Ali Erhan Kuriş) tarafından ‘Genel merkez kararıdır’ başlığıyla dolandırıcılık yapan yöneticilerini cemaatten attığı kararına dair yayınlanan deklarasyon gündeme gelmişti. Ancak mağdurlar, son suç duyurusuyla birlikte, yöneticilerin "danışıklı dövüş usulüyle mağdurları ve kamuoyunu yanıltmaya ve yaşatılan mağduriyet ile yargılamayı gölgelemek istedikleri"ne dair görüşü güçlendirdiğini söylüyor.

Bir mağdur, "Sözde cemaatten atılan kişilerin hala cemaat içinden birilerini azmettirmek suretiyle suça teşvik etmesi cemaat liderinin verdiği 'atılsınlar' kararıyla çeliştiğini gösteriyor" görüşünü dile getirdi.

Ne olmuştu?

Kamuoyunda kendilerini ‘Süleymanlılar’ olarak tanıtan Süleymancılar Cemaati yöneticilerine ait “Fazilet Yapı ve Fazilet Emlak” firması ve aralarında cemaat lideri Alihan Kuriş'in de bulunduğu birçok isim hakkında; "dini duyguları istismar ederek nitelikli dolandırıcılık", "tehdit ve şantaj" gibi suçlardan iki ayrı suç duyurusunda bulunulmuş, bu kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Konut satın alan ve ödemesini de peşin yaptıkları halde dolandırılan mağdurlardan T.A.’nın şikayetiyle başlatılan soruşturmalara ilişkin tüm detaylar kamuoyunda basına yansımış ve bu haberlerin kaldırılması için de T.A.'ya tehditlerde bulunduğu gündeme gelmişti.

Sonrasında Fazilet Emlak-Fazilet Yapı şirketi hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla dilekçe vererek şikayetçi olan kişi sayısının arttığı ve ilgili savcılıkların tüm bu yaşananlar nedeniyle ayrı olarak tehdit suçlamasıyla re’sen soruşturma başlattığı ve soruşturmanın da halen devam ettiği de öğrenilmiş ve tüm bu yaşananlar nezdinde cemaat lideri Alihan Kuriş tarafından talimatla “Genel Merkez Kararıdır” başlıklı bir deklarasyon ile dolandırıcılık yapan kişileri cemaatinden uzaklaştırarak attığını kamuoyuna bildirmişti.