Süleymancılar soruşturması: 35 kişi tutuklandı, 2 kişiye adli kontrol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Süleymancılar cemaatine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 35 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 25 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturmada, mahkemeye çıkarılan 37 şüpheliden 35'i "çıkar amaçlı suç örgütü faaliyeti yürütmek" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başsavcılıktan açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü faaliyetleri kapsamında 25.08.2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 37 şüpheli mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmiş olup şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Sevk edilen 37 şüpheliden 35 şüpheli hakkında tutuklama, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.”

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