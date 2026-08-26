Süleymancıların lideri Alihan Kuriş hakkında ‘kasten öldürme’ soruşturması

Eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancılar cemaatinin eski lideri Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin iddialardan sonra Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Denizolgun’un ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, otopsi görüntülerinin yeniden incelenmesi sonucu hazırlanan bilirkişi raporunda ölümün "şüpheli" olarak değerlendirilmesi üzerine Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkındaki soruşturmanın "kasten öldürme" suçu kapsamında devam ettiğini duyurdu.

Başsavcılığın açıklamasına göre Denizolgun’a ait otopsi video kayıtları yeniden değerlendirildi. 25 Ağustos 2026 tarihli bilirkişi raporunda ölümün şüpheli bulunması üzerine soruşturmanın kapsamı genişletildi.

2016’da hazırlanan ve ölüm nedenini “beyin kanamasına bağlı doğal ölüm” olarak değerlendiren rapor da yeniden incelemeye alındı. Söz konusu raporda imzası bulunan doktorlarla ilgili süreç de soruşturma dosyasına dahil edildi.

Konuyla ilgili Başsavcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un 07/09/2016 tarihindeki vefatına ilişkin iddialar üzerine başlatılan tahkikatta;

Müteveffanın otopsisine ilişkin video kaydı üzerinden alınan 25/08/2026 tarihli ATK uzmanı Prof. Dr. bilirkişi raporundaki 'şüpheli ölüm’ tespiti karşısında;

Şikayet edilen Alihan Kuriş ve şüpheliler hakkında ilk etapta ‘Adam Öldürme’ suçundan;

17/10/2016 tarih ve 70898959-101.02-16/76937/4012 sayılı, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinin ‘beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm’ raporu altında imzası bulunan doktorlar ile Cumhuriyet Başsavcılığımızın 24/02/2026, 01/06/2026, 14/07/2026 tarihli, otopsi video kaydının gönderilmesi yönündeki talep yazılarına, özü itibariyle ‘böyle bir kayıt yoktur’ şeklinde cevap veren, ancak 18/08/2026 tarihinde kayıt vardır diyerek, gönderen Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında ilk etapta ‘Resmi Belgede Sahtecilik’ suçundan soruşturmaya devam edilmektedir.

Fethi kabir işlemi neticesi; Adli Tıp Kurumu ile yapılan yazışma neticesi; ölüm olayına ilk el koyan Riva Polis Merkezi ile yapılan yazışma neticesi; HTS kayıtları; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan yazışma neticesi; Sulh Hukuk Mahkemesindeki tereke dosyasına yazılan müzekkere cevabı; devam eden beyan işlemleri ile toplanacak diğer delillere göre soruşturma işlemleri hassasiyetle ve genişletilerek yürütülecektir.”

Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş dahil 10 kişi tutuklandı

Öte yandan Süleymancılar'a yönelik soruşturma kapsamında 21-22 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan aralarında firari olarak aranan Hilmi Tuna Kuriş'in de bulunduğu 10 kişi tutuklandı.

Hilmi Tuna Kuriş eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in aracı ile firar ederken yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen 10 şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Hakimlikteki sorgularının ardından Hilmi Tuna Kuriş, ⁠⁠Mehmet Özmen, Osman Sert, ⁠⁠İsa Ateş, ⁠⁠Abdullah Özcan Yavuz, Taner Çetin, Metin Surat, Mehmet Ünal, Erhan Yılmaz ve Süleyman Tuna Akbulut'un tutuklanmalarına karar verildi.

AA'nın aktardığına göre "Alihan Kuriş suç örgütü"nün faaliyetlerinin, mali yapılanmasının, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlığı değerlerinin ve örgütle bağlantılı kişi ve kuruluşların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturmanın Başsavcılık tarafından çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.

