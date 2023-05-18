Süleymancılar Amazonlarda yaşayan çocukları Kütahya ve Tarsus'a getirmiş

Brezilya’da yaşayan Abdülhakim Tokdemir ve ekibinin Süleymancılar tarikatı adına Kolombiya sınırındaki Amazon köylerinde yaşayan çocukları ailelerine belge imzalattırarak Manaus kentindeki dernek binasına getirdiği, üç yıl boyunca yatılı dini eğitim verilen çocuklardan 6'sının 2022 Şubat ayında Türkiye’ye getirilerek Kütahya ve Tarsus’ta yurtlara yerleştirildiği ortaya çıktı. Tokdemir hakkında Brezilya'da soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Artı Gerçek'ten Hale Gönültaş'ın ulaştığı Tokdemir, “Ailem ile Brezilya’dayım. Zaten burada (Brezilya) oturma iznim var. Şu anda Brezilya polisi hakkımda bir soruşturma sürdürüyor. Sizinle konuşmam için önce izin almam gerekiyor” dedi. Tokdemir sonraki aramaları geri çevirdi.

Gönültaş'ın ulaştığı resmi belgelere göre Abdülhakim Tokdemir, 2015, 2018, 2019 yıllarında Brezilya’ya üç kez “sığınma başvurusunda” bulunmuş. Tokdemir, 2019 yılında Brezilya’da oturumları bulunan Tuğrul Metin, Abdullah Arı ve Hakan Ugurlu ile Amazon İnsani Yardımlaşma Dayanışma Derneği’ni kurmuş. Dernek için Manaus kentinde bahçeli iki katlı bir bina tutulmuş. Brezilya makamları Tokdemir’in sığınma başvurusunu 4 Haziran 2021 tarihinde kabul etmiş.

İsimleri değiştirilip müslüman yapılıyorlar

Süleymancılar tarafından desteklenen grup, Amazon yerlilerinin bulunduğu Kolombiya sınırına giderek buradaki köylerde yaşayan Amazon ailelerle zaman geçiriyor, günlerce kalıyorlar. Tokdemir ve ekibi, ailelerin güvenini sağladıktan sonra daha iyi şartlarda yaşamaları için çocukları Manaus kentine götürmek için istiyor. Çocukların anne ve babalarından matbu imzalı izin kâğıdı alıyorlar. Tokdemir ve ekibi, Amazonlu çocukları günler süren yolculuğun sonunda Brezilya’nın Manaus kentine getiriyor.

Çocuklar, Manaus’ta dernek binasında yatılı olarak kalıyorlar. İsimleri, Muhammed, Hüseyin, Ahmet gibi Türkçe isimlerle değiştiriliyor. Çocuklara İslam eğitiminin yanı sıra üç yıl boyunca Arapça ve Türkçe eğitimi veriliyor. Yaşları 4 ile 17 arasında değişen Hristiyan çocuklar dini eğitim merkezinde İslam dinine geçiriliyor.

Kütahya ve Tarsus'a gönderdiler

Çocukları geçen yıl Tokdemir’in ekibinden iki kişi tarafından şubat ayında “eğitim vizesi” ile Türkiye’ye getirildiği, çocuklara “eğitim vizesi”nin Türkiye Cumhuriyeti’nin Brezilya Büyükelçiliği vize bölümü tarafından verildiği öğrenildi. Çocuklardan biri 15, dördü ise 17 yaşında. 15 yaşındaki Brezilyalı çocuk Kütahya’da, diğer dört çocuk ise Tarsus’ta Süleymancılara ait okullara yerleştirildi. Brezilya’dan getirilen çocuklardan Mathias’ın Kütahya’daki Siteler Talebe Yurdu’nda kaldığı ve isminin Yusuf olarak değiştirildiği öğrenildi. Brezilyalı çocuklardan dördünün ise Tarsus’taki Mekân Ortadoğu Erkek Öğrenci Yurdu’nda kaldıkları belirtildi.

'Geçenlerde İstanbul'a yolladık'

İsmini vermeyen bir yurt çalışanı, “Evet burada kaldılar. (Tarsus yurt) Ama şimdi burada değiller. Neredeler bilmiyorum. İstanbul’da bir kuruma gönderdik. Orada eğitim alıyorlar” yanıtını verdi. Yurt çalışanı, çocukların İstanbul’da MENA isimli bir İslami dayanışma derneğinde olduğunu söyledi.

MENA İslami Dayanışma Derneği’nden bir yetkili ise “Brezilyalı çocukların kendi kurumlarında olmadığını, bilgi de veremeyeceğini” ifade etti.

Elçilik diplomatları: Polis soruşturması sürüyor

Brezilya’nın Ankara Büyükelçiliği diplomatları çocukların Türkiye’ye getirilmesi konusunun Brezilya polisi tarafından soruşturulduğunu ifade etti. Diplomatik kaynaklar “Brezilya’da da pek çok ülkede olduğu gibi 18 yaş altındaki çocuklar ailelerinin izin kağıdı ile seyahat edebilirler. Brezilya’da pek çok ülkenin dernek ve vakfı var. Çocukları Türkiye’ye getiren vakıf ve dernekler polis tarafından inceleme altında. Elbette gençlerimizin takipçisi olacağız. Türkiye’ye getirilen çocuklardan şu ana kadar elçiliğimizle iletişime geçen olmadı” bilgilerini aktardı.

20 çocuk ailelerine teslim edildi

Brezilyalı gazeteci Thalys Alcantara’nın verdiği bilgiye göre Brezilya’da Abdülhakim Tokdemir ve ekibinin yönettiği yurtta kalan 20’ye yakın çocuk Brezilya güvenlik güçleri tarafından yurttan çıkarılarak ailelerine teslim edildi. Abdülhakim Tokdemir ve ekibi hakkında da güvenlik ve polis soruşturulması başlatıldı.