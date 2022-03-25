Süleyman Soylu'yla ilgili kulis iddiası: ‘Yerine gelecek isim bile belli…’

Bugün Süleyman Soylu ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Milli Gazete'den Bünyamin Güler'in haberine göre, sokağa çıkma yasağı kararını geç duyurduğu için eleştirilen ve görevden affı Bahçeli’nin araya girmesiyle kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili tartışmalar bitmek bilmiyor. Son olarak Adana’da gerici Furkan Vakfı'na yönelik polisin sert müdahalesiyle tekrar gündeme gelen Soylu’nun, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınacağı beklentisi oluştu.

Ancak Bahçeli’nin, “Sayın Süleyman Soylu, soy ismi gibi soyludur, görevini de layıkıyla yerine getirmektedir” sözleriyle Soylu’ya tekrar sahip çıkması Erdoğan’ın planlarını alt üst etti. Erdoğan’ın Bahçeli’yi ikna etmesi durumunda Soylu’nun yerine getirilecek ismin bile belli olduğu öğrenildi.

Bahçeli, Erdoğan'ın önünü kesti

Adana’da polisin Furkan Vakfı mensuplarına yönelik sert müdahalesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu görevden alacağı tartışmaları alevlendi. Ancak her fırsatta Soylu’nun arkasında olduğunu hissettiren iktidarın Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Erdoğan’ın önünü kesti.

Bahçeli, “Sayın Süleyman Soylu, soy ismi gibi soyludur, görevini de layıkıyla yerine getirmektedir. Türk polisi görevinin gereğini yapmış” diyerek Adana’da yaşananları meşrulaştırırken, Erdoğan ise henüz bir açıklama yapmadı.

Yerine getirilecek isim de belli

Daha önce görevden affı Bahçeli’nin araya girmesiyle engellenen Soylu’yu uygun zemin oluştuğunda görevden alacağı konuşulan Erdoğan’ın Adana’da yaşananlardan sonra bunu gerçekleştirmesi bekleniyordu. Ancak Bahçeli, daha önce olduğu gibi bu sefer de Soylu’ya sahip çıkarak görevden alınmasını engelledi.

MHP’nin desteğiyle koltuğunda oturmaya devam eden Soylu ile ilgili Erdoğan’ın Bahçeli’yi ikna etmesi durumunda yerine getireceği ismi bile belirlediği de gelen bilgiler arasında.