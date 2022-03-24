Süleyman Soylu'yla ilgili Berat Albayrak iddiası: ‘Ankara kulisleri toz duman…’

Korkusuz yazarı Ahmet Takan yeni bir iddiayı gündeme getirdi.

Bugünkü yazısında, Adana'da Furkan Vakfı eyleminde polisin sert müdahalesi sonrası Süleyman Soylu'nun tepki çektiğini ancak Devlet Bahçeli'nin destek verdiğini hatırlatan Ahmet Takan, "Devlet Bahçeli, Ankara’nın değişmeyen gündem maddesi ‘kabine revizyonu’nun fitilini bir daha ateşledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ‘gidici’ de Bahçeli, ona sonsuz desteğini bir daha mı yinelemek zorunda kaldı?.. Bahçeli, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’a, kulağına gelen haberler doğrultusunda ‘Süleyman Soylu’yu görevden alamazsın. Hâlâ arkasında güçlü bir şekilde duruyorum’ mesajı mı verdi?.. Farklı formatlarda ama hep aynı soruya cevap arandı durdu…" değerlendirmesini yaptı.

Ahmet Takan, ‘Neden Soylu?..’ başlıklı yazısını şöyle sürdürdü:

“Ankara kulisleri toz duman olmuştu… Saraydaki bir kaynağımla konuştum. Tayyip Erdoğan’ın Süleyman Soylu’yu görevden almak istediği şeklindeki iddiaları doğruladı, ‘Ama şu anda pek mümkün görünmüyor’ dedi. ‘Ne oluyor o zaman’ diye sorduğumda şu yanıtı aldım;

‘Süleyman Soylu’nun görevden alınması için Berat Albayrak sürekli bastırıyor, Devlet Bahçeli’nin desteği yüzünden bu gerçekleşemiyor. Bu senin zaten bildiğin bir durum. Bakanlık içindeki ekipleri tasfiye edilip, pasifleştirilebilir önümüzdeki günlerde.’

‘Berat Albayrak faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor o zaman’ dediğimde saray kaynağım sözlerine şöyle devam etti;

‘Bu ikinci adamlık mücadelesi. Berat bey, bundan vazgeçmiyor. ‘Tayyip beyden sonra ben varım’ diyor. ‘2023’ten sonra da ben varım’ diyor.’

Kaynağım, Berat Albayrak’ın siyaset ve devlet içinde kurduğu sistemin değiştirilmemesi ve bozulmaması için sık sık Tayyip Erdoğan’ın birinci halkasındaki isimleri uyardığını ve ‘ayar verdiğini’ söyledi. Bu uyarılardan nasiplenen birinin de TBMM Başkanı Mustafa Şentop olduğunu iddia etti. Albayrak, geçtiğimiz günlerde yaptığı özel bir ziyaretle Şentop’un dikkatini çekmiş!..

Bu kavgaların sonu ne olur? Bekleyip göreceğiz. Ama hatırlatmakta fayda var; Devlet Bahçeli’nin siyasette ‘kırkbir kere maşallah’ dediklerinin siyasi ömürlerine iyice bir bakmak lazım!..”