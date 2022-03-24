Süleyman Soylu'yla ilgili Berat Albayrak iddiası: ‘Ankara kulisleri toz duman…’

Korkusuz yazarı Ahmet Takan yeni bir iddiayı gündeme getirdi.
Bugünkü yazısında, Adana'da Furkan Vakfı eyleminde polisin sert müdahalesi sonrası Süleyman Soylu'nun tepki çektiğini ancak Devlet Bahçeli'nin destek verdiğini hatırlatan Ahmet Takan, "Devlet Bahçeli, Ankara’nın değişmeyen gündem maddesi ‘kabine revizyonu’nun fitilini bir daha ateşledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ‘gidici’ de Bahçeli, ona sonsuz desteğini bir daha mı yinelemek zorunda kaldı?.. Bahçeli, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’a, kulağına gelen haberler doğrultusunda ‘Süleyman Soylu’yu görevden alamazsın. Hâlâ arkasında güçlü bir şekilde duruyorum’ mesajı mı verdi?.. Farklı formatlarda ama hep aynı soruya cevap arandı durdu…" değerlendirmesini yaptı.
Ahmet Takan, ‘Neden Soylu?..’ başlıklı yazısını şöyle sürdürdü: