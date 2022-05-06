Süleyman Soylu'ya dikkat çeken ziyaretler

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı önüne gelmesinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, bugün yaşananların ardından Soylu'yu ziyaret etmişti.

Soylu'nun Özdağ'a "Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu hayvandan aşağı bir adamdır" sözleri sonrası Özdağ İçişleri Bakanlığı önüne gideceğini açıklamıştı. Bugün bakanlık önüne giden Özdağ'ın yürüyüşüne polis müdahale etmişti.

Özdağ, "Bu iş ikimizden biri ölene kadar devam edecek. Süleyman Soylu, sen bu bakanlık görevin bitince tutuklanacaksın" ifadelerini kullanmıştı.