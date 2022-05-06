Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Nebati'den Soylu'ya ziyaret

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki sığınmacı polemiğinde, İçişleri Bakanı Soylu'ya sahip çıkmış, "Pis bir kumpas, bayağı bir tezgah, küstah bir tertip ve beyhude bir çırpınış" demişti.

Aynı saatlerde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanlığı'nda Süleyman Soylu ile görüştü. Twitter'dan görüşmeye dair paylaşım yapan Nebati, "İçişleri Bakanımız Sn. Soylu'yu makamında ziyaret ettik. Kalbi vatan aşkıyla çarpan, tecrübesi ve azmiyle ülkemizin yarınlara güvenli yolculuğunda pay sahiplerinden olan değerli kabine arkadaşıma çalışmalarında başarılar dilerim" ifadesini kullandı.

Fuat Oktay da, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için başarılı çalışmalar gerçekleştiren İçişleri Bakanımız Sayın Soylu'yu makamında ziyaret ettik" paylaşımını yaptı. İkili paylaşımlarında "SeninleyizSoylu" etiketini kullandı.