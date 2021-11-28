Süleyman Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz’a ait uçağa binerken çekilen görüntüleri çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kara para aklama suçlamasıyla Avusturya’da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’a ait uçağı kullandığına yönelik iddialara ‘Başka uçak yoktu’ yanıtını vermişti. Soylu’nun Sezgin Baran Korkmaz’ın uçağına binerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

2017’deki seçim döneminde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ABD’nin talebi üzerine tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’a ait bir uçağı kullandığı iddia edilmişti. Kanadalı Bombardier firmasının 54 milyon dolar değerindeki, TC-YYA kuyruk numaralı Global tipi uçağın başka birçok gazeteci ve siyasetçi tarafından da kullanıldığını öne sürülmüştü. Halktv’de yer alan habere göre, Süleyman Soylu’nun 2017’de SBK’nın uçağına binerken çekilen görüntüsü ortaya çıktı.

44 bin dolara kiraladı

İçişleri Bakanlığı ise haberle ilgili açıklamada bulunarak, Soylu’nun Korkmaz’ın uçağında seyahat ettiği yönündeki haberi kısmen doğruladı. Bakanlığın açıklamasında, kiralamanın Söğüt Havacılık A.Ş.’den yapıldığı, şirketin elinde ‘uçak kalmaması’ nedeniyle, şirketin Korkmaz’a ait olan Borajet’ten kiralama yaptığı belirtildi. Açıklamada, kiralamaya ilişkin fatura da paylaşıldı. Kiralamaya ait faturanın Soylu’nun sahibi olduğu Engin Sigorta’ya kesildiği ve kiralama bedelinin 165 bin 808 TL (44 bin dolar) olduğu görüldü.