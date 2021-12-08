Süleyman Soylu'nun fotoğrafı Meclis'te kavga çıkardı!

CHP Bursa milletvekili Erkan Aydın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına binerken çekilen fotoğrafını TBMM kürsüsünden gösterdi.

Gerçekgündem'in haberine göre, Soylu, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın’a "Sahtekarsın" dedi. Bunun üzerine CHP'li Aydın "Aynen iade ediyorum" karşılığını verdi.

Öte yandan Süleyman Soylu'nun CHP'li vekilleri "Hesap vereceksiniz" ifadeleriyle tehdit ettiği görüldü.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da Süleyman Soylu ile aralarında sözlü tartışma çıktı. Kavga sırasında AKP'li vekiller CHP'li Özgür Özel'in üzerine yürüdü. Kavga sırasında yumruklaşma yaşandığı görüldü.