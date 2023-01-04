Süleyman Soylu'dan Sinan Ateş açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Soylu, Sinan Ateş suikastıyla ilgili soruya verdiği yanıtta, "İki kişi aranıyor. Burada onları da bulacağız ve adalet teslim edeceğiz. Soruşturmanın selameti açısından söyleyeceklerim bu kadar. Sosyal medya tezviratları ile adım atmak soruşturmayı selamete getirmez. Araştırmalar, soruşturmalar kamuoyu nezdinde bilgilendirilerek verilecektir" dedi. MHP'li Olcay Kılavuz hakkındaki soruyu ise görmezden geldi.

2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi. Bakan Soylu, "Bugüne kadar 40 arama yapılmış. 20 tanesinde görüşme yapılmış. Bunların kayıtları var. 29 tanesini karşı taraf, 11'ini ben aramışım. Bu olur bunlar normaldir. Peki niye yalan söyleme gereği duyuyorsunuz" dedi. Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun terlemesiyle dalga geçerek, "Selpak var mı arkadaşlar, terimi sileceğim" diyerek güldü.

'Ben bunları işten atacak yetkiye sahip değilim'

NTV'nin haberine göre, İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye yönelik terör soruşturması raporuna da değinen Soylu şunları söyledi:

"Benden CHP Genel Merkezi'ne karşı beni ezdirme diyebilirsin, hemşehri olduğumuzu söyleyebilirsin. Ama yalan demen normal değildir. Basın toplantısında arkadaşların verdiği bilgiler çerçevesinde bir iflası görüyoruz. Bu adamları yoldan geçerken mi aldık. İddia ettiğiniz kişileri belediyeye almadım, bana iftira atıyorsunuz demedi. Kıvırmak doğru değil. Değer ailesi nedir? Terör örgütü PKK, dağa adam götürüyor. Kardeşlerini işe sokuyor belediyelerde. Yaptığı açıklamalarda terör örgütüyle irtibatlıları almadım demiyor. Bunun bir karşılığı yoktur. Devlet bunu sorgulamakla mükelleftir.

Ben bunları işten atacak yetkiye sahip değilim. Atıldıktan sonra burada bitmiyor. Atılanlar OHAL kurumuna başvuruyor. Ondan sonra da mahkeme süreci var ve oraya gidiyor. Ben İBB'ye sandalye atacağım acaba Ekrem İmamoğlu bugün işe kimi aldı acaba? Ömrü devlete küfretmekle geçen insanları karşısına dizmiş, devleti küfür etmeyi takla atarak değiştiren anlayışı devam ettirmeye çalışıyorlar. Ben iki taneyi tespit ettim attım diyor. Demek ki atma yetkin var."