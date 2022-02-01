Süleyman Soylu’dan 'gündüz operasyonu' talimatı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın, Antalya’da bir otelde düzenlenen değerlendirme toplantısının açılışına katıldı. Soylu burada, polislere gündüz uyuşturucu operasyonu yapmaları talimatı vererek “Gece yapıyoruz operasyonları, çok anlatamıyoruz.” dedi.

Soylu, “Arkadaşlar uyuşturucu operasyonlarını sabaha karşı yapmayın artık. Gündüz milletin gözünü önünde yapın. Gece yapıyoruz uyuşturucu operasyonlarını, çok anlatamıyoruz. Gündüz basalım, alalım ve gündüzün gözünde Türk polisinin, Türk jandarmasının nasıl mücadele ettiğini herkes ortaya koysun. Aleni bir şekilde yapıp, gerçekleştirin ve bunu bütün Türkiye’ye aynı şekilde yayalım. Sabah yapacağımız, gece yapacağımız vardır ama gündüz yapmaktan da imtina etmememiz lazım geldiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yine özellikle adliyeye sevklerde dosyalarımızı en ince ayrıntısına kadar hazırlamak zorundayız” diye konuştu.

Soylu ayrıca, polislere uyuşturucu satıcılarının “ayağını kırma” talimatını yineledi: “İyi onlar çocuklarımızı zehirlesin, biz de öküzün trene baktığı gibi bakalım. Böyle bir şey olabilir mi?”