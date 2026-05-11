'Süleyman Soylu yakın arkadaşını ikna etti' iddiası: Bir CHP'li başkan daha AKP'ye geçiyor

CHP’de dört dönem vekillik ve Grup Başkan Vekilliği görevlerinde bulunan, son olarak da Afyon Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal’ın AKP’ye tek başına geçmeyeceği, Süleyman Soylu’nun da desteğiyle bir ismin daha iktidar partisine katılacağı öne sürüldü.

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 11.05.2026 , 12:11

Afyon’da CHP’den belediye başkanı seçilen Burcu Köksal’ın bu hafta AKP’ye katılacağı öğrenilmişti.

Tartışma yaratan bu geçişin yalnız olmayacağı öne sürüldü.

Notbir’in haberine göre, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakın arkadaşı olan CHP’li Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu’yu da AKP’ye katılmaya ikna etti.

Soylu’nun doğrudan temas kurarak Topçu’yu ikna ettiği iddia edildi.

Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu, daha önce Süleyman Soylu’ya yaptığı ziyaretle gündeme gelmişti.

