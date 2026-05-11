'Süleyman Soylu yakın arkadaşını ikna etti' iddiası: Bir CHP'li başkan daha AKP'ye geçiyor
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 11.05.2026 , 12:11
Afyon’da CHP’den belediye başkanı seçilen Burcu Köksal’ın bu hafta AKP’ye katılacağı öğrenilmişti.
Tartışma yaratan bu geçişin yalnız olmayacağı öne sürüldü.
Notbir’in haberine göre, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakın arkadaşı olan CHP’li Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu’yu da AKP’ye katılmaya ikna etti.
Soylu’nun doğrudan temas kurarak Topçu’yu ikna ettiği iddia edildi.
Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu, daha önce Süleyman Soylu’ya yaptığı ziyaretle gündeme gelmişti.
