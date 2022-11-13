Süleyman Soylu video yayınlayarak İmamoğlu'nu hedef aldı: 'Hukuk cambazı'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kişisel Twitter hesabından paylaştığı videosunda, YSK üyelerine hakaret gerekçesiyle hakkında dava açılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Kendisinin açtığı bir dava olmadığını söyleyen Soylu, "Hukuku kandırarak bu sözü bana söylediğini ifade ediyor. Bunun adı hukuk cambazlığıdır" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından "Hukuk Cambazları'na cevap..." başlığıyla video paylaşan Soylu, "Süleyman Soylu olarak bu davanın hiçbir yerinde davalı, davacı müdahil, müşteki veya başka bir sıfatla bulunuyor değilim. Bana açılmış bir dava değil, benim açtığım bir dava da değil" dedi.

Süleyman Soylu, "Bu davanın yargılaması sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, dava konusu ifadesiyle şahsımı, yani İçişleri Bakanı'nın kastettiğini söylemiş" derken, kendisine hakaret yöneltildiğini savunarak, "Ben de kendisi hakkında bu ifadesinden dolayı ayrıca bir şikayette bulundum" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'na dönük, "Mağduriyet peşinde koşmak siyaset değil, olsa olsa büyükelçi masalarında üretilmiş bir batı kurnazlığıdır" diyen Soylu'nun konuşmasında öne çıkan noktalar şöyle: