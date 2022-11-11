İmamoğlu davası 14 Aralık'a ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasında savcı, dört yıl bir aya kadar hapis cezası ve Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi uyarınca “siyasi yasak” talep etti. Duruşma, 14 Aralık 2022 tarihine ertelendi.

İmamoğlu karar sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu bir adalet davasıdır ve biz bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu süreçte destek mesajı paylaşan siyasi partilerimizin liderlerine ve yöneticilerine, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, sanatçılara, gazetecilere, aydınlara ve tüm yurttaşlarımıza teşekkürler." dedi.

Bu bir adalet davasıdır ve biz bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu süreçte destek mesajı paylaşan siyasi partilerimizin liderlerine ve yöneticilerine, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, sanatçılara, gazetecilere, aydınlara ve tüm yurttaşlarımıza teşekkürler. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 11, 2022

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 13 bin oy farkla kazandığı 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin iptal edilmesi üzerine yaptığı basın açıklamasında, “YSK Başkanı’na ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla yargılandığı davaya, bugün; İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Fox TV muhabiri Gülşah İnce, duruşmada tanık olarak dinlendi. İnce, şunları söyledi:

“Ekrem İmamoğlu'na soru sormamın sebebi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bizzat İmamoğlu'nun kendisine yönelik sözleriydi. Soylu'nun sözlerini aynen alıntılayarak İmamoğlu'na soru sordum. O da cevap verdi. Akşam haberlerinde de 'İmamoğlu'ndan Soylu'ya cevap' şeklinde verdik.

Orada gazeteci olarak bulunuyordum. Ekrem İmamoğlu'nu ilgilendiren bir konu olduğu için ona söz hakkı doğmuştu. İmamoğlu'na, 'Sayın Soylu sizin için şu ifadeleri kullanmıştı. Siz ne diyeceksiniz' diye Soylu'nun sözlerini tırnak içinde kendisine aktarmıştım. Ekrem İmamoğlu da sözlerinin başında 'Söze bakarım söz mü diye, adama bakarım adam mı diye' diyerek başlamıştı."

Hakim: Sözlerin kime karşı söylendiği belli

Hakim, “Bu sözlerin kime karşı söylendiği belli” dedi. Avukatlar, hakimin bu sözlerinin duruşma tutanağına geçirilmesi istedi. Hakim ise bu talep karşısında “Hakimler kararlarıyla konuşur. Bu, düşünce” dedi.

Fox TV muhabiri İnce, beyanlarına devam etti. İnce, “Soruyu sorduğumuz tarih 4 Kasım, soruyu sorduğumda YSK üyelerine karşı bir yorum düşünmedim. Kasımda sorduğum sorudan böyle bir anlam çıkarmadım. Diğer gazeteci arkadaşlarım da YSK üyelerine yönelik bir yorum çıkarmadı" diye konuştu.

İmamoğlu'nun avukatı tekrar söz alarak, İmamoğlu'nun; "Söze bakarım söz mü diye adama bakarım adam mı diye" kime karşı söylendiğinin sorulmasının istenmesi sırasında hakimin verdiği cevabının tutanağa geçirilmesini tekrar talep etti. Hakim bunun üzerine kendi sözlerini de tutanağa geçirdi.

Murat Ongun'un tanık olarak dinlenmesi talebi reddedildi

Avukatlar, olay günü İmamoğlu'nun yanında bulunan Murat Ongun'un da tanık olarak dinlenmesini talep etti. Duruşma savcısı, soruyu soran muhabirin tanık olarak dinlenmiş olması ve suç maddesinin, ‘sesli ve görüntülü’ hususunu kapsadığını belirterek; bu celsede hazır olmayan ve beyanları alınamayan tanıkların da dinlenilmesi talebinin reddedilmesini istedi. Mahkeme de dinlenemeyen tanıkların dinlenilmesinden vazgeçilmesine karar verdi.

Reddi hakim talebi reddedildi

Avukat Kemal Polat, söz konusu DVD hakkında, kendi aldırdıkları uzman bilirkişi raporu doğrultusunda kendi uzman bilirkişilerinin mahkemede tanık olarak dinlenilmesini talep etti. Duruşma savcısı Avukat Polat'ın bu talebine yönelik görüş bildirmeden esasa ilişkin mütalaasını sunacağını söyledi.

Avukat Polat ise taleplerine yönelik bir görüş bildirilmeden esasa ilişkin mütalaaya geçilmesinin tarafsızlık ilkesine aykırı olduğunu belirterek, reddi hâkim talebinde bulundu.

Mahkeme, Avukat Polat'ın reddi hâkim talebinin, yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu değerlendirerek bu talebi reddetti.

'Hakimin sözleri 'ihsas-ı rey' oluşturuyor'

Avukat Kemal Polat, "Önceki celsede 3 sayfalık mütalaayı incelemek için süre talep eden savcılık makamının, bu celsede 24 sayfalık mütalaayı üstünkörü inceleyerek esasa ilişkin mütalaasını sunmak istemesi, tarafsızlık ilkesinin ihlal edildiğini açıkça göstermektedir. Savunma hakkı da kısıtlanıyor" dedi.

Hakim ise, "Savunma kısıtlanıyorsa ne güzel işte, bozulma sebebi olacak" diyerek cevap verdi. Avukat Polat, hakimin bu sözleri söylemesini, 'İhsas-ı Rey' olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Savcı 4 yıl 1 aya kadar hapis istedi

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, İmamoğlu'nun sözlerinin, "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine alenen hakaret" suçunu oluşturduğunu iddia ederek, İmamoğlu'nun 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Siyasi yasak da talep edildi

Mütalaada, İmamoğlu hakkında siyasi yasak talebi ile ilgili olarak şu ifadeler kullanıldı:

“Sanık hakkında üzerine isnat olunan ‘Kurul Halinde Çalışan Kamu Görevlilerinden Dolayı Alenen Hakaret Suçu’ yönünden Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin uygulanmasını gerektirir hüküm takdir edilmesi halinde, sanık hakkında bahse konu yasa maddesinin uygulanmasına…”

'Mütalaa bizim için yok hükmünde'

Avukat Kemal Polat, mütalaanın kendileri için yok hükmünde olduğunu söyleyerek, süre taleplerinin olmadığını belirtti.

Hâkim, mütalaaya karşı beyanların hazırlanması için duruşmayı 14 Aralık’a erteledi.

Hakim ayrıca, “Hakimin tarafsız olmadığı, ihsası reyde bulunduğu, bu nedenle reddi hakim talebinde bulunduklarına yönelik itirazlarının incelenmesi için dosyanın inceleme mercine gönderilmesine” karar verdi.

İddianameden...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İBB Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs 2019’da iptal edildiği, yenilenen seçimde İBB Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu’nun, seçimin iptaline ilişkin olarak 4 Kasım 2019’da basın açıklaması yaptığı sırada YSK üyelerine alenen hakaret ettiği iddia edilmişti. İddianamede, o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven’e ve 10 üyeye yönelik “kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçunu işlediği gerekçesiyle İmamoğlu’na 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası verilmesi talep edilmişti.