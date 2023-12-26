Süleyman Soylu ve Nureddin Nebati Meclis'te el ele gezdi

Dün Meclis Genel Kurulu’nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri sürerken kısa bir ara verildi. Ara verilince Meclis'te bulunan eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ile eski Hazine ve Maliye Bakanı, AKP Mersin Milletvekili Nurettin Nebati, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanına gidip tokalaştı.

Sözcü'deki habere göre, daha sonra Nebati ve Soylu, Bahçeli'nin yanından ayrılıp ayakta sohbet etti.

İkili gezerek sohbet ederken, Meclis Genel Kurulu'nda ele ele dolaştı.