Süleyman Soylu ve korumaları hakkında suç duyurusu

İstanbul Üsküdar'da, 26 Mayıs günü, olay tarihinde İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu'ya kalp işareti yaptığı belirtilen İsmail İshak Arslan, yaka paça gözaltına alınıp, siyah bir araca bindirilerek darp edilmişti. O anlara ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Arslan, Süleyman Soylu ve korumaları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sözcü'den Sevim Begüm Yavuz'un haberine göre dilekçede, “Müvekkil tarafından Süleyman Soylu'nun çok ağır şekilde hakaretler ettiği fark edilmiş, müvekkil de bir vatandaş olarak rahatsız olsa da burada sarf edilen hakaretleri duymazdan gelmeye çalışmıştır” denildi.

Arslan'ın otobüs durağına doğru ilerlediğinde Süleyman Soylu'nun da mitingini bitirerek aynı yöne doğru tesadüfen otobüsle yola çıktığı aktarıldı. Dilekçede, Soylu'nun yaklaşık 25 milyon insana “terörist, PKK'lı, FETÖ'cü, dinsiz, imansız” gibi nefret dolu ve ayrıştırıcı ithamlarda bulunduğu belirtilerek, Arslan'ın sadece birkaç saniye iki elini birleştirerek kalp işareti yaptığı ve hiçbir kötü söz söylemediği anlatıldı.

'Korkarak adını bağırmıştır'

Süleyman Soylu'nun özel koruması olduğu düşünülen bir kişinin İsmail İshak Arslan'ın ensesinden tutarak “Sen kimin adamısın lan” diyerek küfürler ettiği anlatıldı. Arslan'ın sivil bir araca tekme tokat zorla bindirildiğinin belirtildiği dilekçede, “O an için en mantıklı hareketi yaparak korkarak adını bağırmıştır ve tüm bunlar kameralara yansımıştır” denildi.

Dilekçede, darp ve zorla arabaya bindirme sırasında Arslan'ın kafasının aracın üst kısmına vurulduğu, bacağına, omuzlarına ve vücudunun farklı bölgelerine iz bırakacak kadar şiddet uygulandığı ifade edildi. Dilekçede ayrıca şu ifadeler yer aldı:

“Müvekkili araca zorla bindirmeye çalışan 2 özel korumadan biri aracı durdurup içeri girmiş, müvekkilin kafasına defalarca kez yumruk atmış, küfürler etmiş, sonra da hiçbir şey olmamış gibi arabadan inip gitmiştir."

Aracın Paşalimanı yakınlarında depo önünde durduğu, kapısı açıldığında orada var olan ve çevredeki polislerin “komiserim” dedikleri 2 kişinin ne olduğunu Arslan'a sorduğu, Arslan'ın ise sadece kalp yaptığı için zorla alıkonularak işkenceye maruz kaldığını söylediği anlatıldı. Araçtan indirilen Arslan'ın dövüldükten sonra salıverildiğinin belirtildiği dilekçede, Arslan'ın daha sonra darp raporu aldığı aktarıldı.

Suç duyurusu dilekçesinde, olay tarihinde İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu ile Soylu'nun korumalarının “hakaret”, “kasten yaralama” ve “işkence” suçlarından iddianame düzenlenmesi ve cezalandırılması talep edildi.