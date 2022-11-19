Süleyman Soylu tartışırken yardımcısının hareketi sosyal medyanın gündeminde

TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile HDP'li Rıdvan Turan arasında el kaldırma gerginliği yaşandı. Soylu, Turan'a "Elini kaldırma. Terörist bozuntusu terbiyesiz" dedi.

Süleyman Soylu ile HDP'liler arasında gerginlik yaşanırken Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın çay içip, simidine krem peynir sürüp yemesi dikkat çekti.

Çataklı'nın yanı başındaki Soylu'nun bağırmasından ve hareketlerinden etkilenmeden yemeğine devam etmesi sosyal medyada gündem oldu.