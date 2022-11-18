CHP'den 4 belediyeyi hedef alan Soylu'ya: Açıklamazsan namertsin

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bazı CHP'li belediyelerle ilgili öne sürdüğü iddiaya, "Bugüne kadar açıkladıkların yalan ve iftira çukurunda kaldı. Sen de o şerefli koltuğa değil ancak o çukura layıksın. Açıklamazsan namertsin" diye yanıt verdi.

Seyit Torun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İftiracı Süleyman Soylu; Bugüne kadar açıkladıkların yalan ve iftira çukurunda kaldı. Sen de o şerefli koltuğa değil ancak o çukura layıksın. Açıklamazsan namertsin! Unutma: Günü geldiğinde bu milletin de sana bir çift sözü olacak. O zamana kadar elinden geleni ardına koyma" ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri esnasında "Mersin Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi, İstanbul Ataşehir Belediyesi'nin terör örgütlerine neler yaptıklarını haftaya basın toplantısıyla açıklayacağım" demişti.