Bakan Soylu'ya tepki: 'Kaynağı belirsiz para ülkemizde cirit atıyor'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD’ın 2021 yılı kesin hesap kanun teklifi, 2022 yılı bütçe kanun teklifi ve Sayıştay raporları görüşülüyor.

Komisyon sırasında CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Türkiye’de sahibi belirsiz paranın “cirit attığını” söyleyerek, “Dün MASAK, Mali Eylem Görev Gücü’nün 12. tavsiyesiyle ilgili bir genel tebliğ yayımladı. Nedir 12. tavsiye? Türkiye bu tavsiyeye uymaktan hep geri durdu. Şimdi gri listeye alınınca bu konuda bir düzenleme yapıyor. Buna göre, Türkiye'de seçilmiş ve atanmış kişiler, aileleri ve yakınlarının fonları ve malvarlığı; ‘yüksek risk' görülmesi halinde gözetim ve denetim altına alınacak. Sormak istiyoruz; bugünden sonra; görev yapan, üst düzey kişilerin; bakan olur, bürokrat olur, siyasetçi olur fark etmez, yakınları, diyelim ki bir adadan 1 sterlinlik şirket kurar ve Türkiye ile milyonlarca dolarlık para transferi yaparsa bu ‘yüksek riskli’ sayılacak mı sayılmayacak mı?” diye konuştu.

14 yılda 63 buçuk milyar dolar

Süleyman Girgin, Bakan Süleyman Soylu’ya şunları söyledi:

"AKP iktidarı göreve gelir gelmez ‘Nereden buldun yasası’nı kaldırdı. 2008 yılından itibaren de 9 kez varlık barışı çıkarttı. Bu sayede, ülkemizde kayıt dışı para, vergi bile ödemeden kayıt altına alınıyor. Yurtdışından gelen kayıt dışı paranın Türkiye’yi seçmesinin nedeni ne? Türkiye’de kara para ve suç gelirlerinin kontrolünün zayıf olması. İhracat değil, kredi değil, kaynağı-sahibi belirsiz para, ülkemizde cirit atıyor. Merkez Bankası verilerine göre, bu 14 yılda, 63 buçuk milyar dolar.

Bugün de konuşuldu; FATF’ın yani Mali Eylem Görev Gücü’nün gri listesindeyiz. Bu kurumun belirlediği 40 tavsiye var. Türkiye, bu tavsiyeleri mevzuatına geçirmediği ve çıkardığı mevzuatı da doğru uygulamadığı için geçen yıl gri listeye alındı. Yatırım için önemli bir kriter kabul edilen bu değerlendirmede, biz şu anda Gana, Kamboçya, yemen gibi ülkelerle birlikte gri listedeyiz.Dün MASAK, Mali Eylem Görev Gücü’nün 12. tavsiyesiyle ilgili bir genel tebliğ yayımladı. Nedir 12. Tavsiye? Türkiye bu tavsiyeye uymaktan hep geri durdu. Şimdi gri listeye alınınca bu konuda bir düzenleme yapıyor. Buna göre, Türkiye'de seçilmiş ve atanmış kişiler, aileleri ve yakınlarının fonları ve malvarlığı; ‘yüksek risk' görülmesi halinde gözetim ve denetim altına alınacak.

'Türkiye'nin gri alandan çıkması mümkün değil'

Sormak istiyoruz; bugünden sonra; görev yapan, üst düzey kişilerin; bakan olur, bürokrat olur, siyasetçi olur fark etmez, yakınları, diyelim ki bir adadan (MAN) 1 sterlinlik şirket kurar ve Türkiye ile milyonlarca dolarlık para transferi yaparsa bu ‘yüksek riskli’ sayılacak mı sayılmayacak mı? Bu yüksek riski hangi banka, hangi mali kuruluş tespit edip, bildirimde bulunacak? Bu tebliğde bunun cevabı var mı? Yok. Görünen o ki; mevcut sistemde, Türkiye'nin gri alandan çıkabilmesi mümkün değil." (ANKA)