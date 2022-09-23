Süleyman Soylu: Suudi Arabistan ile çok güçlü bir yolculuğa başlıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sheraton Otel'deki Suudi Arabistan Milli Günü Resepsiyonu'nda konuşma yaptı.

Soylu, iki ülke arasındaki ilişkilerin mazlum milletlere umut ve güç verdiğini öne sürdü, "İnanıyoruz ki 21. asırda bu ilişkinin güçlülüğü dünyadaki birtakım haksızlıklara dur diyebilecektir. Savunma sanayinden ticarete, aynı zamanda terörle mücadeleye kadar ve dünyada uzanılabilecek birçok probleme kadar Suudi Arabistan ve Türkiye'nin birliği, Allah'ın izniyle mazlum ve mağdur milletlere, hak arayan milletlere esenlik ve refah verecektir" dedi.

"Suudi Arabistan ile çok güçlü bir yolculuğa başlıyoruz" diyen Soylu, şöyle konuştu:

"Bu yolculuk sadece ticari anlamda, sadece iki ülkenin bir araya gelerek oluşturduğu bir güç yolculuğu değil. Aynı zamanda bu yolculuk hakkın, hakkaniyetin, doğruluğun, mazlumun, mağdurun, dünyaya söylenecek doğru sözün yolculuğudur. Bizim iş birliğimiz güçlüyse dünyada hakkaniyet çizgisine ulaşmak daha kolay olur. Elini uzatmış, mazlum insanlar bizi beklemektedir. Biz bunu sağlamak, dünyaya da bunu anlatmak zorundayız."