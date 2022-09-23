'Emre Olur emniyete çalışmış'

Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV'deki "Sansürsüz" programında Sedat PEKER ve tutuklanan basın danışmanı Emre Olur'a ilişkin konuştu.

"Sedat Peker suç örgütüne üyelikten tutuklu bulunan Emre Olur, 38 sayfalık emniyet ifadesinde satır arasında bir şey söylüyor. Diyor ki ben Ankara Emniyete Siber Suçlarla Mücadele Biriminde bir dönem çalıştım. Normalde emniyetin sorması gerekmez mi 'Sen bizim emniyet teşkilatımızda nasıl çalışmış olabilirsin?' diye. Sorsalar ortaya çıkacak. Bilerek sormuyorlar" diyen Pehlivan, "Daha önce Emre Olur gazeteci Murat Ağırel'e bir görüntülü söyleşi verdi ve orada da anlattı. Benim suçlarım vardı. Hani İYİ Parti'nin eski sosyal medya direktörü Kerim Çoraklık vardı ya... Hani FETÖ'den içeri girdi, 16 ay tutuklu kaldı. Sonra beraat etti. Onun hapse girmesinde ben tetikçi olarak kullanıldım dedi. Emre Olur kendisi söylüyor. Ben o sırada Beyaz TV'de sigortasız şekilde çalışıyordum ama ekrana da çıkartılıyordum. Çünkü dijital güvenlik uzmanıydım. Ankara siber güvenlik biriminde de tanıdıklarım vardı. Beyaz TV neden açıklama yapmıyor? Niye suç üyesi üyesinin kendi kanalında sürekli ekranlarına çıkartıldığının ne anlama geldiğini sayın Melih Gökçek açıklamıyor? Bu büyük bir soru işareti" ifadesini kullandı.