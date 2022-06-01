Süleyman Soylu şirket hisselerini devretmiş

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aile şirketiyle ilgili yeni gelişmeyi paylaştı.

"Herkesin erişimine açık olan Sicil Gazetesi'ni son tarayışımda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Engin Sigorta adlı aile şirketindeki hisselerini devrettiğini gördüm" diyen Toker, yazısında şöyle devam etti:

"Soylu, 13 Mayıs 2022 tarihli genel kurulda alınan karar ile 650 bin TL sermaye karşılığı 650 adet hissesini 'hukuki ve mali yükümlülükleriyle' Engin Levent Soylu'ya; 455 bin TL sermaye karşılığı 455 adet hissesini ise yine hukuki ve mali yükümlülükleriyle Fatma Nur Eslem Soylu'ya devretmiş."

Toker, Ticaret Sicil gazetesinin 26 Mayıs 2022 tarihli nüshasında yayımlanan söz konusu kararda, hisse devirleriyle birlikte, Soylu'nun şirketteki müdürlük görevinin de sona erdiğinin kayda geçtiği bilgisini aktardı.

CHP Grup Başkanevkili Özgür Özel, Soylu ve oğlu Engin Levent Soylu’nun kurduğu sigorta şirketinin 5 yılda kârını 53 kat arttırdığını duyurmuştu.