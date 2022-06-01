AKP bunu deneyecek: 'Son kez Erdoğan'

AKP'li bir yöneticiyle sohbet eden milletvekili danışmanı bir dostum aradı. "AKP strateji belirleme konusunda hem kararsız hem de çıkış arıyor" dedi. Nasıl yani diye sordum ister istemez. CHP mitingi sonrasında AKP'li bir yöneticiyle sohbet ettiğini söyledi. Muhabbette konu tabii ki seçimlere de gelmiş. Dostum "Anket sonuçlarına göre Meclis çoğunluğunu kaybettiklerini" kabullendiklerini duyduğunda çok şaşırmış. AKP'li yönetici "bu nedenle seçim stratejilerini tamamen başkanlık seçimine odaklayacaklarını" söylemiş. Hatta sloganın ya da halkta yaratacağı çağrışımın "son kez Erdoğan"a çıkacak şekilde planlandığını anlatmış.

AKP kurmaylarının son anket sonuçlarına bakarak bu tabloyu görebileceği aşikar. Yine de AKP'nin strateji belirlemek konusunda bakması gereken çok fazla daha parametre olduğu da... Söz konusu Erdoğan olunca, Türkiye'nin nereye doğru gideceği ise belirsizliğini koruyor.