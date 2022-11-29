Süleyman Soylu, Sedat Peker'in bulunduğu BAE'ye gitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gitti. Resmi ziyaret kapsamında BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye giden Soylu, BAE Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Saif bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

Soylu'yu, Abu Dabi Havalimanı'nda Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Al Nahyan, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ile diğer yetkililer karşıladı.

Soylu ve Al Nahyan, BAE İçişleri Bakanlığı binasında baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Peker de BAE'de

Hakkında yakalama kararı bulunan ülkücü mafya Sedat Peker'in BAE'de bulunuyor olmasından dolayı, Soylu'nun Peker'in Türkiye'ye iade edilmesi için BAE'ye gitmiş olabileceği yönünde değerlendirmeler ise gündeme geldi.