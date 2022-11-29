Soylu bir çete liderine daha yakın koruma için ön ayak olmuş  

T24 yazarı Tolga Şardan, demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik "Demir Yumruk" operasyonunda tutuklanan Hüseyin Eryılmaz’a yakın koruma verildiğini yazdı.

Şardan’ın aktardığına göre yakın koruma kararı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yönlendirmesiyle, Ankara Valiliği’nin oluruyla gerçekleşti.

Şardan’ın bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:

Polisin geçen haziranda başlattığı "Demir Yumruk" operasyonunu anımsayacaksınız. Ankara Emniyeti'nin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde 29 kente yayılan soruşturmada, demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozan, sektördeki firmaları devre dışı bırakarak tekelleşen, kurdukları paravan şirketler üzerinden 105 milyar liralık sahte fatura ile kamuyu 25 milyar lira zarara uğratanlar gözaltına alındı.

Soruşturma dosyasına bakıldığında haklarında yolsuzluk yaptıkları iddiası bulunan üç ayrı grup vardı. Dosyanın en tanınmış kişisi Erol Evcil'di. Diğer grupların liderleri Melih Karabacak ile Hüseyin Eryılmaz'dı. İşte soruşturma dosyasında yer alan suç örgütlerinden birisinin lideri olduğu iddiasıyla Ankara'da yargılanmaya başlanan iş insanı Hüseyin Eryılmaz hakkında yakın koruma kararı olduğu ortaya çıktı.

Aldığım bilgiye göre; aynı zamanda Kayseri'de de yaşayan Eryılmaz, can güvenliğinin sağlanması çerçevesinde, daha önce Kayseri Valiliği'nden verilen koruma talebinin yenilenmesi için başvuruda bulundu. Ancak dönemin Kayseri Valisi Şehmuz Günaydın, talebi uygun görmedi. Kayseri Valiliği; Eryılmaz'ın başvurusunu reddetti. Hakkında henüz yakalama kararının olmadığı günlerde, yakın koruma görevlendirilmesi konusunda Kayseri Valiliği'nden olumsuz yanıt alan Eryılmaz, soluğu Ankara'da aldı.

Eryılmaz, iddiaya göre Ankara'ya gelerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile makamında görüşerek Kayseri'de yaşadığı sıkıntıyı bizzat aktarıp sorunun çözülmesini talep etti. Soylu, sorunun çözülmesi için Ankara Valiliği'ni adres gösterdi. İçişleri Bakanı'nın isteği üzerine Ankara Valiliği'ne verdiği dilekçe sonrasında Eryılmaz'a olumlu yanıt verilmesiyle birlikte Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yakın koruma görevlendirildi. Böylece Eryılmaz da hakkında adli soruşturma başlatılan "yakın korumalı" kişiler arasında yerini aldı.