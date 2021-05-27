Süleyman Soylu, Sedat Peker için 'onunla ilgili bir sıkıntı yok, sorun yok' demiş

Süleyman Soylu ile Sedat Peker arasındaki ilişkiye ilişkin yeni iddialar gündeme gelmeye devam ederken, bir yandan da daha önce gündeme gelen başlıklara ilişkin çeşitli "doğrulamalar" ifadeleri ortaya çıkıyor.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, kavga başlaman önce, Hadi Özışık aracılığıyla Soylu'dan Peker'e "sorun yok" mesajı iletildiğini' yazdı.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

Soylu’nun yaptığı konuşmalar somut olaylarla yalanlandı. Sadece ortaya çıkan koruma belgesi ya da süreçlerin tanıkları değil. Peker’in yayımladığı Hadi Özışık videosu da Reşat Hacıfazlıoğlu ile konuşma görüntüleri de Soylu ile Peker arasında aracılar vasıtasıyla irtibatın olduğunu doğruluyor.

Meselenin bir tanığına konuyu sorduğumda şunu söyledi:

“Hadi Özışık ile Süleyman Soylu’nun hukuku çok eskiye dayanıyor. DP döneminde işsiz olan Özışık’ı, Süleyman Soylu danışmanı yapmıştı. Sonrasında da ilişkileri günden güne artarak sürdü. Son olaya kadar kadim dostlardı. Peker ile daha yakın olan Süleyman Özışık’tı. Hadi Özışık, Peker ile onun aracılığıyla tanıştı. Zaman zaman görüşüyorlardı. Yeni değil, bir yıldan daha uzun süre önce Peker, Hadi Özışık’a kendisiyle ilgili soruşturmadan bahsetti. Özışık, o günlerde söylediğine göre Süleyman Soylu’ya konuyu sordu. Anlattığına göre Soylu, ‘onunla ilgili bir sıkıntı yok, sorun yok’ dedi. Bunu da Peker’e aktardı. Özışık, daha sonra Süleyman Soylu’yu korumak için sözlerin arkasında durmadı. Ama o gün bunlar biliniyordu.”