Korkut Eken konuştu: Mehmet Ağar gönderdi, Peker ile gittim, Adalı'yı tanımam...

Sedat Peker ve kardeşi Atilla Peker tarafından Kuzey Kıbrıs'ta gazeteci-yazar Kutlu Adalı'yı öldürtmekle suçlanan, bu cinayet için Atilla Peker'le Kıbrıs'a giden Korkut Eken, hakkındaki açıklamalar sonrası ilk kez konuştu.

Eken, açıklamasında kendisini aklamaya çalışırken, Peker ile Kıbrıs'a gittiğini doğrulamak durumunda kaldı. Eken, kendisini Kıbrıs'a Mehmet Ağar'ın gönderdiğini de söyledi, cinayetle ilgisi olmadığını öne sürdü.

Eken, "Olayın araştırılması için suç duyurusunda bulunacağım. Siyasiler birbirlerine sahip çıkıyor. Bizi kim kollayacak? Sahip çıkan yok. Kutlu Adalı olayının faillerini bilenler, benim de bir ilgim olmadığını biliyorlardır" dedi.

Eken'in açıklamaları şöyle:

'Mehmet Ağar gönderdi'

"Şöyle bir olay oldu; Hasan Paşa (dönemin Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Hasan Kundakçı) telefon etmiş. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'a, 'Kıbrıs'ta çok büyük PKK faaliyetleri var. Teröristler burada cirit atıyor' falan demiş ve bu konuda yardım istemiş. Ben de o dönemde Emniyet'te Özel Harekat polislerini yetiştirmekle görevliyim. Mehmet Bey (Mehmet Ağar) de beni gönderdi. Her ihtimale karşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'le gittim.

'Atilla Peker'i ben çağırdım'

(Atilla Peker'i siz mi çağırdınız?) Evet, doğru ben çağırdım. Atilla Peker'le KKTC'ye gittim. PKK'nın oradaki faaliyetlerine yönelik 3-5 günlük bir inceleme yaptım. PKK'nın yaralılarını Kıbrıs'a götürdüğünü tespit ettik. Rum Kesimi’nde tedavi edildikten sonra Yunanistan'da bulunan Lavrion kampına teröristler sevk ediliyordu. Bunları ben raporladım ve Kolordu Komutanı Hasan Kundakçı paşama verdim.

'Atilla Peker'in buna alet olmaması lazım'

O dönem albay rütbesinde olan Galip Mendi Paşa benim çok sevdiğim kahraman askerlerden birisidir. Gitmişken kendilerini ziyaret ettim. Lefke'ye gideceğim zaman da otomobil verdiler. Şimdi duyuyorum ki Atilla Peker, gazeteci Kutlu Adalı'nın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmuş. Sebep? Ben Sedat Peker'e ne yaptımsa aşırı bir düşmanlığı oluşmuş. Atilla Peker'in buna alet olmaması lazım. Nasıl yaptı bilmiyorum.

'Kutlu Adalı'yı tanımıyorum, bizi kim kollayacak?' iddiası

Gazeteci olduğu belirtilen Kutlu Adalı'yı tanımıyorum ki hakkında bir kelime konuşayım. Olayın araştırılması için suç duyurusunda bulunacağım. Siyasiler birbirlerine sahip çıkıyor. Bizi kim kollayacak? Sahip çıkan yok. Kutlu Adalı olayının faillerini bilenler, benim de bir ilgim olmadığını biliyorlardır. Bir kişi yok mu yani “Korkut Eken'in bir ilgisi yoktur” diyecek adam. “Allahtan korkun” diyen yok maalesef.

Ben doğruyu söylerim. Susurluk olayında yalan söyleyemediğim için 6 yıl hapis cezasına çarptırıldım, 2.5 yıl hapis yattım.

Süleyman Soylu açıklaması: Günah

Süleyman Soylu konuşuyor ama beni hiç tanımaz. “Korkut Eken'i ben sevmem, karanlık bir tiptir” diyor. Şimdi yolda bir polis araması olsa bana nasıl davranacaklar? Karanlık tipim. İçişleri Bakanı öyle söylemiş çünkü. Allah korkusu olması lazım. Özel Harekat timlerinin kuruluşuna bakmış mı? Kimler ne kadar emek vermiş, kimler ne kadar çalışmış biliyor mu? 1980'li yıllarda onun temelini attım. O zaman Süleyman Soylu kaç yaşındaydı? Benim 53 yaşında oğlum var. Yani günah…

'Katil miyim ben? Devletin yetkilileri, istihbarat birimleri bilmiyorlar mı?'

Korkut Eken'in de çocukları, torunları var. Katil miyim ben? Devletin yetkilileri, istihbarat birimleri bilmiyorlar mı? Bu işlerle ilgili olmadığımı niçin söylemiyorlar?

Ben ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Albüm yaptırdım onu size göndereceğim. Ben öldükten sonra yayınlamak serbest. Çok emek verdim Saygı Bey, dağlarda bayırlarda ömrüm geçti. Günah. Bu kadar taciz olur mu ya. Kim koruyacak Korkut Eken'i?