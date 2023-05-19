Süleyman Soylu Oy ve Ötesi'ni hedef gösterdi

Kesin olmayan sonuçlara göre AKP'den İstanbul milletvekili seçilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT canlı yayınında kanalın Ankara Temsilcisi Ercan Gürses'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Soylu, şunları kaydetti:

"Şimdi ikinci tura gidiyoruz. CHP, PKK ve Kandil ile yakınlaşmasının faturasını gördü. Anladığım kadarıyla yeni bir ocak teşkilatı kuracaklar. Başına da İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu getirecekler. Yani milliyetçi-sağcı bir ocak kurma hassasiyetine girişmişler. Bunların hepsi acınası işler. CHP ve onun bileşenleri çok net şekilde türbe ziyaretlerinden vazgeçti, daha ziyade Kandil siyasetinin önemli argümanını ortaya koydu ve bundan da çekinmediler. PKK elebaşı Murat Karayılan ne dediyse Kılıçdaroğlu aynısını söyledi."

'İlk gelen veriler hep kırsaldan gelir'

Bakan Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim günü doğru olmayan bilgiler verdiğini anlatarak, "Akşam çıkıp televizyonlarda 'seçimi biz kazandık...' Karşı taraf veya işte Anadolu Ajansına kabahat bulmak... Ondan sonra peki Yüksek Seçim Kurulu, Anadolu Ajansına gelen veriler nereden geldi? İlk gelen veriler, hep kırsaldan gelir. Bu, yıllardan beri böyledir. Kırsal verilerde de AK Parti öndedir. Şehir merkezleri verileri geldiği zaman, veriler biraz daha birbirlerine yaklaşmaya başlarlar. Uzun yıllardan beri bu böyle" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ve Yavaş'ın özür dilemesi gerektiğini iddia eden Soylu, "Onlar özür dilemiyorlarsa ben onlardan sorumlu biri olarak özür diliyorum. Onların disiplininden de sorumluyum. Anayasanın verdiği bir yetkiyle bunu söylüyorum" dedi.

Oy ve Ötesi'ni hedef aldı

Sandık sonuçlarını takip eden Oy ve Ötesi Derneğine değinen Soylu, bu derneğin "sandıklarda anarşizme yol açıp sandık başkanlarını ve üyelerini tehdit ettiğini" iddia etti.

'240 bin konut yapılacak ve 1 milyon insan geri dönecek'

Soylu, Gürses'in "İkinci tur ile ilgili rehavet var mı?" sorusu üzerine, "Bir önceki seçimde olduğu gibi ciddi bir oy farkıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın ipi göğüsleyeceğini düşünüyorum. Farkın daha da açılacağını düşünüyorum. Seçim sandıkta kazanılır. Seçim konusunda rehavete düşmemek gerektiğinin altını çizmek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Sığınmacıların eve dönüşleriyle ilgili yeni bir projelerinin olduğuna vurgu yapan Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"1 milyon geri dönüş, onurlu ve güvenli geri dönüş. Bunu ilk kez söylüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştük ve talimatlarını aldık. Proje alanlarında sanayi bölgelerini, proje alanlarına yakın yerleri, altyapı yatırımlarını Tel Abyad, Cerablus bölgesinde, El Bab bölgesinde yapmaya başlıyoruz. Toplam 240 bin konut yapacağız, bu konutların yüzde 10'una haftaya başlıyoruz. Protokol, nisan ayında imzalandı. Ancak Rusya-Ukrayna savaşı ve meydana gelen depremler nedeniyle biraz gecikti. 60, 80 ve 100 metrekare olacak şekilde evler yapılacak, tamamen hayır vakıflarının ortaya koyduğu destek ve yardımlarla yapılacak. 240 bin konut yapılacak ve 1 milyon insan geri dönecek. Bunları 2 ila 3 yıl içerisinde bitirebileceğimizi değerlendirdik"