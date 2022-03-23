'Süleyman Soylu önce görevden alınacak, sonra da karalanacak'

Avrasya Araştırma’nın sahibi Kemal Özkiraz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ilişkin görevden alınacağı iddiasında bulundu.

"Süleyman Soylu’yu muhtemelen birkaç hafta içerisinde önce görevden alacaklar sonra medyadaki adamları vasıtasıyla başörtülü kadınlara işkence yaptıran adam olarak anlatmaya başlayacaklar" diyen Özkiraz, "Süleyman Soylu’yu biraz unutturup biraz da karalayacaklar. Ak Parti içindeki Süleyman Soylu sevgisini tamamen bitirip siyaset gündeminin dışına atmayı hedefliyorlar" ifadesini kullandı.