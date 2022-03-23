Çatışmanın merkezi Mariupol neden önemli?

Ukrayna’nın liman kenti Mariupol, üç haftadır Rus ordusunun kuşatması altında. Ukraynalı neo-nazi Azov Tugayları’nın yoğun olarak konuşlandığı kentte çatışmalar sürerken, 100 bin ila 200 bin arasında sivil kent içerisinde kapana kısılmış durumda.

Son olarak Kiev yönetimi, Rusya'nın 21 Mart'ta Mariupol'den insani yardım koridorları açma önerisini reddetti. Rusya, haftasonu kentin teslim edilmemesi durumunda kentin felaketle karşılaşacağına yönelik uyarıda bulunarak Ukraynalı güçlere teslim olma çağrısı yaparken, Kiev bu talebi reddetti.

Ukrayna’daki savaşın bu kentte yoğunlaşması, Mariupol’ün her iki taraf için de birçok açıdan kritik bir yer olmasına dayanıyor.

Kentin ekonomi açısından önemi

Mariupol, Ukrayna ekonomisi açısından önemli bir liman kenti olma özelliği taşıyor. Ülkenin demir ve çelik üretiminin merkezi niteliğinde olan kent, ağır makine imalatı ve gemi tamirinin de yoğunlaştığı bir yer. Ülkenin en büyük çelik üretim tesisi bu kentte bulunuyor.

Aynı zamanda Ukrayna’nın en büyük ticari limanı olan Mariupol’da İtalya, Lübnan ve Türkiye başta olmak üzere Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine buğday, demir, çelik ve ağır makine ihracatı yapılıyor.

Kentin Rusya açısından sembolik önemi

Rusya’nın Mariupol’ü alması Moskova açısından sembolik bir önem de taşıyor. Donetsk bölgesinin ikinci büyük kenti olan Mariupol, 2014 yılında kısa süreliğine Donetsk Halk Cumhuriyeti milislerinin kontrolüne geçmişti.

Donetsk bölgesine bağlı kent, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tarihsel olarak Rus toprağı olarak gördüğü “Novorossiya” (Yeni Rusya) bölgesinin bir parçası.

Kremlin için Mariupol’ü kontrol altına almak aynı zamanda bölgedeki Nazi Tugaylarının yenilgiye uğratılması açısından da büyük bir zafer niteliği taşıyacak. Rusya, savaşın başından bu yana kentteki sivil ölümlerini, bölgede yoğunlaşan neo-nazi Azov Tugayı’na bağlı birliklerin sivilleri canlı kalkan olarak kullanmasına dayandırıyor.

Kentin stratejik önemi

Mariupol, aynı zamanda, Rusya için Donbass’la Kırım arasında bir kara bağlantısı niteliği taşıyor. Mariupol’ün Rusya’nın eline geçmesi, Donbass’la Kırım arasındaki yaklaşık 30 kilometre mesafelik yolu da birbirine bağlamış olacak.