Süleyman Soylu 'kaset gönderdi' demişti, Karayılan'dan 'kaset' açıklaması geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Karayılan, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a bir kaset gönderdi” sözleri sonrası Murat Karayılan'dan açıklama geldi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Karayılan, Soylu'nun bu sözlerine ilişki ANF'ye konuştu ve “Süleyman Soylu yalan söylüyor. Eğer Süleyman Soylu, yalancı bir şarlatan ve iftiracı değilse, buyursun o konuşmasında benim Pervin Buldan’a gönderdiğimi iddia ettiği kaseti yayınlasın. Sayın Pervin Buldan HDP’nin eşbaşkanıdır; bir rol ve misyonu vardır. Kürt halkının yasal demokratik özgürlük mücadelesinde yeri olan bir insandır. Böyle iddialarla onun üzerinde baskı yapmak ve özel bir savaş yürütmek için iftira atıyorlar. Eğer öyle değilse kaseti sunsun” ifadesini kullandı.