Süleyman Soylu itiraz etti: Seçim düzenlemesindeki bir madde değişiyor

AKP ve MHP’nin TBMM’ye sunduğu Seçim Yasası teklifine Süleyman Soylu’dan itiraz geldi.

Teklife göre seçmen kütüklerinin düzenlenmesinde, “seçmenin son bir yıl içerisinde sürekli bulunduğu adres” dikkate alınacak. Edinilen bilgiye göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teklifteki bu düzenlemeye itiraz etti.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Soylu’nun, “seçmen kütüklerinin düzenlenmesinde son bir yıl yerine, altı ay önceki adresin dikkate alınmasını” önerdiği, “sürenin bir yıl olması halinde karışıklıkların çıkacağı uyarısında bulunduğu” kaydedildi.

Seçmen kütüğünde bir yıl şartının getirilmesi halinde, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri’nin mevcut adresler üzerinden bu düzenlemeyi “2023 seçimlerine yetiştiremeyeceğine” de dikkat çeken Soylu’nun, bu madde üzerinde yeniden “tartışılmasını istediği” de ifade edildi. Soylu’nun bu isteği üzerine de AKP MYK’de teklifte yer alan söz konusu maddenin yeniden ele alındığı ve “son bir yıl yerine, altı ay önceki adresin dikkate alınması” yönünde görüş birliği oluştuğunun altı çizildi. İktidarın bu düzenlemeyi komisyon aşamasındayken getireceği vurgulandı.