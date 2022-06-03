Süleyman Soylu ile Hakan Fidan arasında gerilim iddiası

İstanbul'da üst düzey bir IŞİD yöneticisinin, hatta IŞİD liderinin yakalandığına yönelik basına yansıyan haberler MİT ile Emniyet arasında kriz konusu oldu.

t24'ten Tolga Şardan, konuya ilişkin kaleme aldığı yazısında "Bu arada süreci 'sadece bir operasyon' olarak görmemek gerek. İçişleri Bakanlığı ile MİT Başkanlığı'nın yönetimi arasında son dönemde yaşanan kimi gerginlikleri de hesap etmek lazım" ifadesini kullandı.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

"IŞİD'in üst düzey bir ismi İstanbul'da yakalanmıştı."

Söz konusu ismin Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi olduğu iddiası, İstanbul Emniyeti kaynaklarına dayandırılıyordu.

Ancak, Büyüteç'in kaleme alındığı dün öğle saatlerine kadar ne İstanbul Valiliği'nden, ne İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, ne İçişleri Bakanlığı'ndan, ne de Cumhurbaşkanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

Bu konuda ulaştığım bir bilgiyi paylaşayım. Adı henüz belli olmayan üst düzey IŞİD yöneticisi MİT tarafından tespit edilip yakalandı. Kaynaklar, MİT'in bu konuda yabancı bir ülke gizli servisi ile ortak çalışma yürüttüğünü ifade ediyor. İstanbul Emniyeti'nin süreçte yerel adli kolluk birimi olmasından dolayı yer aldığını ve sınırlı bilgi paylaşıldığını aktarayım.

Ayrıca MİT'in, İstanbul Emniyeti'ne dayandırılan erken bilgi açıklamasından dolayı tepkili olduğu kaydediliyor. İlave edeyim yakalana kişi şu an itibarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgisi dahilinde halen MİT'te sorgulanıyor. Polise teslim edilmiş değil.

Tabi burada "Nasıl olmuş ki, el Kureyşi ya da başka bir IŞİD üyesi gizlice İstanbul'a kadar gelebilmiş?" sorusunun yanıtı önemli.

Zira, "uçan kuştan haberinin olduğunu" ifade eden İçişleri Bakanı Soylu'ya Emniyet ve Jandarma İstihbaratı bağlı. Bir de MİT Başkanlığı var. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğrudan bağlı.

Yakalanan kişinin savcılığa teslim edilmesiyle beraber gerçek durumu anlayabileceğiz.

Bu arada süreci "sadece bir operasyon" olarak görmemek gerek. İçişleri Bakanlığı ile MİT Başkanlığı'nın yönetimi arasında son dönemde yaşanan kimi gerginlikleri de hesap etmek lazım.