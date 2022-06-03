'Ekonomi konusunda dümenin arkasında ben varım, Nebati sürekli ziyaret ediyor'

Tekrar aktif siyasete döneceği haberlerine konu olan eski Başbakan Tansu Çiller'e ilişkin ilginç bir iddia gündeme geldi.

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, Çiller'in ekonomi politikalarının arkasındaki isimlerden biri olduğunu söylediğini öne sürdü.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

"Tekrar, aktif siyaset sahnesine dönmeye pek hevesli olan saray destekçisi Tansu Çiller, yakın çevresi ile sohbetlerinde şöyle diyormuş:

“Ekonomi konusunda dümenin arkasında ben varım. Maliye Bakanı Nureddin Nebati sık sık beni ziyaret ediyor ve fikirlerimi alıyor. Ankara’da ekonomi kurmaylarıyla yapılan toplantılara da katılıyorum.”

Dahası var!.. Bir ara, Tansu Çiller’in parti kurarak veya mevcut küçük partilerden birinin başına geçerek aktif siyasete soyunacağı konuşuluyordu. Hanımefendi, hevesinde hâlâ ısrarcıymış. Diyormuş ki; “Parti kurma fikrinde ısrarlıyım. Benim halkıma vereceklerim var.”

Kulis bilgisinin teyitli olduğunun altını kırmızı ile çizdikten sonra takdiri, sulu-kuru-gazlı-elektrikli ve bunlar gibi dünya üzerinde var olan her şeyden zamkolik hale gelen sayın ahalimize bırakıyorum!.."