Süleyman Soylu ile CHP'li vekil arasında gerginlik: Toplantıya ara verildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakan Soylu ile CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır arasında tartışma yaşandı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürünün intiharına ilişkin konuşan Başarır'a, Soylu tepki gösterdi.

Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un görevlendirildiğini ve Komisyonu provoke ettiğini öne sürdü. Bir bürokratın görüntü çekmesi ise tartışmayı alevlendirdi. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, görüntü çeken bürokratı uyardı. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, grup sözcüleri ile toplantı yapmak üzere oturuma 30 dakika ara verdi. (İHA)