Süleyman Soylu: Hiçbir afette milletimize mahçup olmadık

Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Çok sayıda kentte evler yıkıldı. Depremin ardından çok sayıda şiddetli artçı sarsıntı gerçekleşti.

AFAD Deprem Dairesi depremin derinliğinin 7 km olarak ölçüldüğünü duyurdu.

Kahramanmaraş'ta açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Devlet bütün kurum ve kuruluşlarıyla seferberlik halindedir. Sahada olmayan ekip yok" dedi.

'Tespit edebildiğimiz 941 bina tamamen yıkılmıştır'

Soylu şunları söyledi:

"Devlet bütün kurum ve kuruluşlarıyla seferberlik halindedir. Sahada olmayan ekip yok Elbette ki bulundukları yerlerden deprem alanına gelmeleri zaman almıştır. Sadece Maraş'ta tespit edebildiğimiz 941 bina tamamen yıkılmıştır. Biraz daha fazla olduğunu tahmin ediyoruz. Bütün ekipler ve gönüllüler buralarda enkaz altındaki vatandaşları canlı kurtarabilmek için ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koymaktadırlar.

Ciddi bir mücadele içerisindeyiz. Burada onarıcı bir dile, birliğe, beraberliğe ihtiyaç var. Herkesin yardımına ihtiyaç var. İnsan hayatının mevzu bahis olduğu bir durumdur.

600 vatandaşımızın defin işlemlerini gerçekleştirdik. Maraş'ta yerli-yabancı 2 bin profesyonel arama kurtarma ekibi çalışmaktadır. Her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Elbistan'da Göksun'da ve özellikle kuzey ilçelerinde ikinci depremle hasar oluştu. Ekiplerimizi oralara kaydırmaya başladık. Elbistan'da yoğun bir kar yağışı var. Gelen ekipleri oraya kaydırıyoruz. 11 bin çadır sevk ettik. Yaklaşık 5 bin kadarı kuruldu.

Jandarmamız, polisimiz ve TSK'da kahraman mehmetçiklerimiz arama kurtarma, lojistik hizmetlere destek olmak için çaba sarf etmektedir. 17 bin jandarma sevk ettik, 10 bin daha ediyoruz.

Hiçbir vatandaşımızın yalnız kalmaması için şu ana kadar 31 vali, 70'in üzerinde de kaymakam görevlendirilmiştir.

Eksiklikler olabilir. Bazen masada 100 kalem işle uğraşıyoruz. Provokatif bir dilden uzak durmak gerekir.

Enerji sağlamaya çalışıyoruz. Hastanelerimize kısmı olarak enerji verilebiliyor. Doğalgaz konusunda sıkıntımız devam ediyor. Bu da ekmek üretimimizi etkiliyor.

Bugüne kadar bir sürü afetle karşılaştık. Hiçbir afette milletimize mahçup olmadık."