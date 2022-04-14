Süleyman Soylu hakkında suç duyurusu

CHP yöneticileri, "Büyükelçilere sesleniyorum. Yanımıza gelip, ‘Bu süreci çok iyi yönetiyorsunuz’ deyip el altından ana muhalefetin liderine kışkırtıcılık yaptırmayın" sözleriyle gündem olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulunacak.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “İki lafından biri yalan olan Suçişleri Bakanı; yok öyle partimize iftira atıp kaçmak. Bizi başkalarıyla karıştırma. Müfteri olduğunu biz biliyoruz da tüm Türkiye bir kez daha öğrensin diye yarın iddialarınla ilgili suç duyurusunda bulunuyoruz” demişti.