Beşiktaş'ın İspanyol oyuncusu Francisco Montero, trafik kazası geçirdi.
Milliyet'te yer alan habere göre, İspanyol futbolcunun kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı, ciddi bir durumunun olmadığı öğrenildi.
Haber Merkezi
Ali Ufuk Arikan
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Beşiktaşlı futbolcu trafik kazası geçirdi
Beşiktaş'ın İspanyol oyuncusu Francisco Montero, trafik kazası geçirdi.
Haber Merkezi
Beşiktaş'ın İspanyol oyuncusu Francisco Montero, trafik kazası geçirdi.
Milliyet'te yer alan habere göre, İspanyol futbolcunun kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı, ciddi bir durumunun olmadığı öğrenildi.