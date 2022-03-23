Süleyman Soylu hakkında suç duyurusu

Cumartesi Anneleri tarafından 25 Ağustos 2018'de yapılan 700. hafta eyleminde polis saldırısında uğrayan Aydın Aydoğan'ın kolu kırılmıştı. Aydoğan olay günü polisin saldırısının talimatının İçişleri Bakanlığı'nca verildiğini belirterek Bakan Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Aydoğan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikayet dilekçesinde "25.08.2018 günü tarafıma kolluğun hukuka aykırı şekilde uyguladığı şiddet, hakaret ve tehdide maruz kalmamın, keza toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkımın orantısız ve gerekçesiz şekilde ortadan kaldırılmasının talimatlarının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından verilmiş olması nedeniyle, Süleyman Soylu hakkında soruşturulma açılmasını ve nihayetinde hakkında kamu davası açılmasını saygılarımla talep ederim" diye belirtti.

Aydoğan soL'a yaptığı açıklamada "Soylu'nun o gün eyleme katılanlarla ilgili sarf ettiği sözler asla kabul edilemez ve toplumun vicdanında derin bir yara bırakmıştır. O gün ve daha önce de katılanlar, aileler ve bizler hakkında terörist yaftasını yapıştırmıştı" dedi.

Buna dikkat çekmek için Soylu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Aydoğan "Cumartesi Anneleri'nin oturma eylemi 4 yıldır Soylu'nun emri ile yasaklanmış bulunmakta. Mevcut siyasi irade hakkında daha önce İHD İstanbul Şubesi ile beraber olarak yapmış olduğum suç duyurusu AYM'de 3 yıldır beklemekte. Kayıp yakınlarını arayan Cumartesi Anneleri'nin bu haklı talepleri kabul edilene kadar takipçisi olacağız. Yarınki mahkeme öncesi yaptığımız suç duyurusu bizlerin haklı talepleridir" dedi.