Süleyman Soylu: 'Erkekle erkeğin ve kadınla kadının evlenmesini teşvik etmeye çalışıyor'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Belediyeler Birliği'nde düzenlenen Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Semineri'nin kapanışına katıldı.

Burada konuşan Soylu, Avrupa'dan, Amerika'dan Türkiye'deki derneklere yardım edildiğini iddia ederek, “Cinsiyetsizlik kavramı ortaya koymak, LGBT'cilik, FETÖ'cülük, kuytuculuk, PKK'cılık, DHKPC'cilik bunların büyük bir bölümü sivil toplum adı altında geliştirmektedir. Bunların her bir kökü dışarıdadır. Bu ülkenin birliğini bozmaya çalışan, değerlerini erozyona uğratmaya çalışanların kökü dışarıdadır. Bizim böyle zararlı alışkanlıklarımız yok. Hepsinin kökü dışarıdır. Adam Avrupa'dan, Amerika'dan, dünyanın birçok yerinden Türkiye'deki sözde derneklere yardım ediyor. Erkekle erkeğin ve kadınla kadının evlenmesini teşvik etmeye çalışıyor, ben bunu görmeyeyim. LGBT'cilik yapıyor, bunu görmeyeyim. Bizim sadece kamu görevimiz yok, biz insanız” açıklamasında bulundu.