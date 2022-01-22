Soylu LGBT'leri hedef aldı: 'Tehlikenin büyüklüğünü şuradan anlayın, devasa bütçeler aktarıyorlar'

110'uncu Dönem Kaymakam Adayları Uyum Kursu'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı açıklamada LGBT derneklerini hedef aldı.

Devleti doğru yerde görmekten bahseden Soylu şunları söyledi:

"Tehlikenin büyüklüğünü, işin zorluğunu şuradan anlayın; teröre silah yardımı yaparlardı, bilirdik. Terör örgütlerine para aktarırlardı, bilirdik. Uyuşturucu ticaretini desteklerlerdi, bilirdik. Bugün iş öyle bir noktaya geldi ki LGBT derneklerine devasa bütçeler aktarıyorlar, bunlara propaganda ve iletişim desteği veriyorlar. Karşımızdaki mücadelenin çetinliğini buradan anlayın. Dolayısıyla bu milletin geleceğini korumak için size, sizlerin ferasetine, bilgisine şiddetle ihtiyacımız var"

Soylu ayrıca "tıpkı Rusya’nın yaptığı gibi en dipten, tarihi zirvemize çıktık. Bizim ihtiyacımız budur" dedi.